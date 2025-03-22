Популярний в Україні фрукт може зникнути з полиць магазинів

Банани є не лише популярним фруктом, але й важливим джерелом доходу для багатьох країн

За прогнозами дослідників, до 2080 року близько 60% бананових плантацій у Латинській Америці стануть економічно нежиттєздатними

Глобальне потепління скоротить площі, придатні для вирощування бананів у Латинській Америці та Карибському басейні, ставлячи під загрозу мільярдну індустрію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Seeds.

Дослідження виявило, що глобальне потепління загрожує банановому господарству, скорочуючи території для вирощування та ставлячи під удар галузь на 11 мільярдів доларів.

За прогнозами дослідників, до 2080 року близько 60% бананових плантацій у Латинській Америці стануть економічно нежиттєздатними. Країни, як Колумбія та Коста-Рика, найбільше страждатимуть від спеки, тоді як Еквадор і Бразилія збережуть свої виробничі позиції.

Професор Ден Беббер, керівник дослідження, зазначив, що зміна клімату є не лише екологічною проблемою, але й реальною загрозою для глобальної продовольчої безпеки та засобів до існування людей.

Науковці використали супутникові знімки з високою роздільною здатністю для картографування вирощування бананів. Для цього доктор Варун Варма з Rothamsted Research розробив спеціальні алгоритми дистанційного зондування.

Учені запропонували кілька стратегій адаптації до змін клімату, зокрема розширення іригаційної інфраструктури, виведення жаро- та посухостійких сортів бананів і підтримку фермерів у управлінні кліматичними ризиками.

Професор Ден Беббер наголосив, що банани є одним з найважливіших фруктів у світі, не тільки для споживачів, але й для мільйонів працівників у країнах-виробниках. Він зазначив, що для збереження цієї галузі необхідна міжнародна співпраця та значні інвестиції.

Повідомляється, що банани є не лише популярним фруктом, але й важливим джерелом доходу для багатьох країн. Потенційний занепад виробництва загрожує не тільки місцевим економікам, але й глобальній доступності продуктів харчування. Галузь забезпечує засоби для існування мільйонів людей у країнах-виробниках, і її занепад може мати серйозні соціальні та економічні наслідки. Тому вкрай важливо діяти зараз, щоб захистити галузь від подвійної загрози – зміни клімату та нових захворювань.

Раніше повідомлялося, що в Україні рекордно зросли ціни на банани, що спричинили кліматичні зміни у Центральній Америці та вартість яблук.