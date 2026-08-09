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Поляк, який напав на українську пару в Кракові, здався поліції

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Поляк, який напав на українську пару в Кракові, здався поліції
Нападник сам з'явився до поліції після нападу на українців у Кракові
фото (ілюстративне): Unsplash

39-річному чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі

У Кракові затримали 39-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нападі та образах на адресу українців. Чоловік сам прийшов до відділку поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Як розповіла представниця краківської поліції Ельжбета Знаховська-Битнар, чоловік з'явився у відділку близько 19:00 у п'ятницю, 7 серпня. Після цього його затримали. Правоохоронці проводять слідчі дії у справі про образу на національному ґрунті.

Після завершення слідчих дій затриманого мають доправити до прокуратури, де йому можуть оголосити обвинувачення. За відповідною статтею польського законодавства чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався у Кракові в середу. На відео, яке поширилося в мережі, видно чоловіка у синій футболці, який агресивно поводиться з двома українцями. Помітивши, що його знімають на відео, чоловік почав кричати та з лайкою кинувся за одним з українців. На записі також зафіксовано, як він ударив жінку.

Після розголосу інциденту Генеральне консульство України у Кракові висловило занепокоєння та відреагувало на напад.

Нагадаємо, раніше у польському Гданську 37-річний чоловік напав на трьох людей, яких через «східний акцент» сприйняв за українців. Громадянину України вдалося втекти, натомість двоє інших чоловіків, які виявилися поляками, зазнали нападу. Один із них отримав перелом руки. Після нападу поляк сів у машину та поїхав, однак того ж дня його затримали правоохоронці. 

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Теги: Польща українці напад поліція Краків українці за кордоном

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