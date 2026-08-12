У Дніпровському районі киянин після застілля важко поранив знайомого з револьвера

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – револьвер під патрон Флобера

Про інцидент правоохоронці дізналися від лікарів бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого

У Дніпровському районі столиці розпивання алкоголю між двома знайомими переросло у конфлікт із застосуванням зброї. 29-річний чоловік двічі вистрілив у свого 30-річного товариша, завдавши йому важких поранень. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Про інцидент правоохоронці дізналися від лікарів бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого. Правоохоронці встановили, що двоє приятелів розпивали спиртні напої й невдовзі між ними вчинилася сварка. Не впоравшись із емоціями, 29-річний зловмисник двічі вистрілив зі зброї у бік товариша, спричинивши йому вогнепальні поранення у груди та ногу. Потерпілого госпіталізували, наразі він в тяжкому стані перебуває у лікарні.

За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі фото: Національна поліція України

У результаті проведеного комплексу розшукових заходів правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – револьвер під патрон Флобера.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше у Голосіївському районі Києва 20-річний молодик влаштував стрілянину із сигнального пристрою, аби вразити нових знайомих. Тепер за хуліганську витівку біля житлових будинків йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про інцидент правоохоронцям повідомив місцевий мешканець, який побачив з вікна своєї квартири, як група молодих людей у дворі здійснює постріли. На місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Побачивши правоохоронців, компанія намагалася втекти, однак поліцейські швидко затримали всіх учасників інциденту.