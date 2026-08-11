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Польська влада затримала фермера, який зруйнував нову дорогу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фермеру може загрожувати до 10 років увʼязнення
фото: Polska Press/East News

Мер міста показала, як фермер зруйнував нову дорогу

У Польщі в містечку Глівіце місцевий фермер розтрощив щойно вкладену дорогу на своєму тракторі. Врешті поляк потрапив за ґрати. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Fakt.pl.

Так, у містечку Глівіце майже завершилося укладання нової дороги. Однак роботу комунальників перервав місцевий фермер. Він виїхав на своєму тракторі з плугом на щойно укладений асфальт та переорав близько 200 м дороги. За словами фермера, він зруйнував дорогу, оскільки вважає її своєю власністю.

Фермер розтрощив нову дорогу у Польщі через курйозну причину
Фермер розтрощив нову дорогу у Польщі через курйозну причину
фото: Polska Press/East News

Він стверджував, що роботи проводилися без його згоди. Водночас місцева влада наголошує на протилежному. Зокрема, мер Глівіце Катажина Кучинська-Будка наголосила на тому, що вся вулиця, де було укладено нову дорогу, належить місту. Міська голова також поділилася кадрами, як фермер розтрощив нову дорогу на своєму тракторі.

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Місцева влада оцінила збитки зруйнованої дороги у 400 тисяч злотих (понад 4,5 млн грн). Річ у тім, що дорожникам більшість робіт доведеться робити знову.

Aермер розтрощив щойно нову вкладену дорогу на своєму тракторі
Aермер розтрощив щойно нову вкладену дорогу на своєму тракторі
фото: Polska Press/East News

Проте для фермера «ремонт» дороги закінчився у відділку. На місце подій приїхала поліція. За даними правоохоронців, чоловік був тверезим, водночас він погрожував знову пошкодити дорогу, коли поліція поїде.

Польська влада затримала фермера, який зруйнував нову дорогу
Польська влада затримала фермера, який зруйнував нову дорогу
фото: Polska Press/East News

Тож фермера затримали та висунули йому звинувачення у знищенні майна значної вартості. Поляку присудили три місяці утримання під вартою. Йому може загрожувати від одного до 10 років за ґратами. Також затриманому доведеться відшкодовувати збитки.

До слова, трактор фермера також забрали до поліції, де згодом з’ясували, що транспорт не має обов'язкового страхування цивільної відповідальності.

Нагадаємо, у Бучачі на Тернопільщині місцевий житель Петро Чорнота виростив кавун у формі серця. Щоб надати плоду незвичної форми, його помістили у спеціальну прозору пластикову конструкцію. Впродовж чотирьох днів кавун ріс усередині форми, поступово заповнюючи весь вільний простір. У результаті плід повністю повторив контури серця.

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Теги: кримінал Польща дороги гумор фермер

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