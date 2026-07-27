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Український співак пояснив, чому вступ в ЄС шкідливий

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрко Юрченко розповів про недоліки життя в країнах ЄС
фото: Yurko-Yurcash/Facebook/msp.gov.ua

Юрко Юрченко розповів про наслідки вступу до ЄС для України

Відомий український музикант, фронтмен українського рок-гурту Yurcash та військовослужбовець Юрко Юрченко висловився про вступ України до ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Юрченка у Facebook.

Юрко Юрченко прокоментував заяву віцепрем’єр-міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, який заявив, що Україна не зможе стати членом ЄС, якщо не вирішить історичні конфлікти із Польщею. За словами поляка, Україна не увійде до ЄС «із Бандерою на своєму прапорі».

Водночас, на думку Юрка Юрченка, Україні не потрібен вступ до ЄС. Він також іронічно нагадав, що «Бандера вже в ЄС», адже він похований у Мюнхені, Німеччині, яка є членом Європейського Союзу. «Якийсь черговий поляк заявив, що Україна не зможе вступити до ЄС без вирішення історичних суперечок із Польщею. Тобто, зможемо вступити в ЄС тільки без Бандери (нагадаю, що Степан Андрійович уже в Євросоюзі. У Мюнхені). Це не погана новина, бо нах. той Союз нам потрібен», – написав музикант.

Український співак пояснив, чому вступ в ЄС шкідливий фото 1
фото: Yurko-Yurcash/Facebook

Юрко Юрченко пояснив, що бував у країнах ЄС, однак не побачив там нічого, що йому сподобалося б. Зокрема, він згадав про безлад, байдужість, місцями занедбаність та проблеми з культурою поведінки, які, на його думку, не потрібні Україні. «Був скрізь і бачив – не треба нам того керованого безладу, толєрантної байдужості, показового порядку рівня ґетто та інтернаціонального безкультурʼя!» – вважає Юрченко.

Водночас співак похвалив Велику Британію, яка вийшла з Європейського Союзу. Також він натякнув на те, що Україна знову хоче увійти до нового союзу, коли лише понад 30 років тому вийшла з іншого, як СРСР. Тож артист звернувся до українців та запитав, чи дійсно їм потрібен вступ до ЄС.

«Брітіши рулять, бо в курсі. І ми, взагалі, ще не відійшли від одного союзу нєрушіміх свабодних… Пеес: то субʼєктивна думка людини, що кардинально змінила своє ставлення до ЄС протягом останніх років. А ви, панове, якої думки? Пакуєте пакунки? Чи воно нам не тра?» – резюмував він.

Нагадаємо, «Главком» запускає спецпроєкт «Вступаємо в ЄС?» про те, що насправді чекає Україну, її бізнес та громадян після виконання всіх вимог, потрібних для інтеграції до Євросоюзу. Зазначимо, новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький 20 липня провів першу телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Корецький зазначив, що Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу без зволікань та запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ і виконання зобов'язань у межах євроінтеграційного процесу. 

Теги: Польща військові Степан Бандера співак Європейський Союз музикант

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