Польська опозиція перестала вважати Росію головним ворогом

Міністр оборони Польщі заявив, що частина політиків зробила Україну головною мішенню своєї критики, попри війну з Росією

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив опозицію в тому, що вона перестала вважати Росію головною загрозою для країни та дедалі частіше спрямовує свою критику проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Interia.

Відповідну заяву очільник польського Міноборони зробив 31 липня під час засідання Сейму, на якому депутати обговорювали інцидент із російською крилатою ракетою Х-101, що напередодні залетіла на територію Польщі.

Під час виступу Косіняк-Камиш наголосив, що саме Росія є головним ворогом Польщі та країн НАТО. Водночас він різко розкритикував представників опозиції за їхню позицію щодо України.

«Ви взагалі не вважаєте Російську Федерацію ворогом… Віднедавна ворогом номер один стала Україна», – заявив міністр із трибуни Сейму.

Також глава Міноборони нагадав про передачу Польщею Україні ракет для систем Patriot. За його словами, це рішення було ухвалене на прохання Сполучених Штатів, однак і тоді польська опозиція висловлювала невдоволення.

«Вони (українці – ред.) можуть збивати ракети, що летять у бік Польщі, на території України. Я хочу, щоб вони збивали їх над територією України», – наголосив Косіняк-Камиш.

Його слова зустріли оплесками більшість присутніх у сесійній залі. Після цього міністр запевнив, що польський уряд і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії. За його словами, «виття і дезінформація» опозиції не змінять позицію Варшави щодо допомоги Києву.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 100 днів можуть стати вирішальними для України у війні з Росією. За його словами, цей період матиме важливе значення для подальшого перебігу бойових дій та дипломатичних процесів.