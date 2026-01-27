Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі

Вибір Макрона залишатися в темних окулярах під час промови в приміщенні викликав хвилю кепкувань

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер відійшов від своєї зазвичай стриманої манери поведінки, та пожартував з президента Франції Еммануеля Макрона. Приводом стала поява французького лідера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у сонцезахисних окулярах-авіаторах, що вже встигло стати темою для мемів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, жарт стався під час запису подкасту коміка Метта Форда.

Отримавши сонцезахисні окуляри-авіатори, схожі на ті, в яких був французький президент на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня, Стармер надів їх і, викликавши сміх аудиторії, та сказав: «Bonjour!».

Відео було опубліковане в TikTok-акаунті Стармера з повідомленням для Макрона: «Поговори зі мною, Гусак» – посилання на фільм 1986 року з Томом Крузом «Найкращий стрілець».

Стармер сказав Форду, що хоча він розгляне можливість носити ці окуляри на міжнародних самітах, йому знадобляться його звичайні окуляри, щоб добре бачити в парламенті.

Вибір Макрона залишатися в темних окулярах під час промови в приміщенні викликав хвилю кепкувань ще раніше – першим над ним пожартував Дональд Трамп. Проте Єлисейський палац пояснив, що це був вимушений крок. У президента Франції стався субкон’юнктивальний крововилив (лопнула судина в оці), що виглядає досить естетично неприємно, хоча й не загрожує зору. Причинами могли стати перевтома або високий тиск.

Як відомо, недавня поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

20 січня 2026 року на конференції у Давосі Еммануель Макрон з'явився в окулярах французького бренду окулярів класу люкс Henry Jullien. Ці окуляри бренд подарував президенту у 2024.

Після появи президента в окулярах Henry Jullien, група iVision Tech, яка є власником бренду заявила, що їхні акції зросли майже на 6%. «Новина цього ранку стала несподіванкою. Нас завалили дзвінками та запитами на вебсайті... Сайт вийшов з ладу», – сказав виконавчий директор групи Стефано Фульчір.