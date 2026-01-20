Головна Світ Політика
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Clash Report

Дональд Трамп також відреагував на небажання Еммануеля Макрона приєднуватися до Ради миру 

Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що він запросив Путіна до Ради миру. Також президент США висловився щодо Еммануеля Макрона, який проти приєднання до Ради миру. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

На запитання журналістів до Дональда Трампа про те, чи запросив він президента Росії до Ради миру, він відповів: «Так. Його запросили».

Ще одне питання медійників було щодо президента Франції Еммануеля Макрона. У глави Білого дому запитали, що він думає про позицію Макрона, який проти приєднання до Ради миру.

Дональд Трамп пригрозив Еммануелю Макрону митами, якщо він не приєднається. «Він це сказав? Ніхто його не хоче, бо він дуже скоро залишить свою посаду. Якщо вони будуть налаштовані вороже, я введу 200% тариф на його вина та шампанське, і він приєднається», – висловився Дональд Трамп.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної «Ради миру», покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз. 

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. За наявною інформацією, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі. Основне занепокоєння викликає ймовірне порушення принципів та інституційної ролі ООН.

Раніше «Главком» писав про те, що зустріч між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, яка мала б стати ключовою геополітичною подією цьогорічної конференції, наразі так і не була запланована. Водночас, як зазначає експерт із зовнішньої політики Республіканської партії, Зеленський зацікавлений у особистій розмові, тоді як ініціатива не проводити зустріч надходить із Білого дому.

Теги: США путін Дональд Трамп Еммануель Макрон

