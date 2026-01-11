Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph

Велика Британія просуває ідею створення спеціальної місії НАТО у Гренландії

Велика Британія розпочала обговорення з європейськими партнерами щодо можливості розміщення військового контингенту в Гренландії. Як повідомляє The Telegraph, ця ініціатива має на меті зміцнити безпеку в Арктичному регіоні та водночас нівелювати занепокоєння з боку президента США Дональда Трампа, передає «Главком».

Наразі британське військове командування просуває ідею створення спеціальної місії НАТО на острові. З цього приводу офіційний Лондон вже провів попередні консультації з колегами з Франції, Німеччини та низки інших держав Європи.

За даними медіа, проєкт поки перебуває на ранньому етапі розробки. Крім сухопутного персоналу, розглядається варіант залучення бойової авіації та флоту Великої Британії для гарантування безпеки території від зовнішніх ризиків.

Європейські лідери розраховують, що демонстрація військової сили в Арктиці переконає Трампа відмовитися від намірів анексувати Гренландію. На думку дипломатів, посилення ролі Європи в обороні острова дозволить американському лідеру представити це своїм виборцям як стратегічне досягнення, що зменшує витрати США.

Окремо зазначається, що прем’єр-міністр Кір Стармер розглядає активність Росії та Китаю в цьому регіоні як серйозний виклик і повністю підтримує активізацію оборонних зусиль у Гренландії.

Як відомо, Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом».

Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.