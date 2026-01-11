Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph

Велика Британія просуває ідею створення спеціальної місії НАТО у Гренландії

Велика Британія розпочала обговорення з європейськими партнерами щодо можливості розміщення військового контингенту в Гренландії. Як повідомляє The Telegraph, ця ініціатива має на меті зміцнити безпеку в Арктичному регіоні та водночас нівелювати занепокоєння з боку президента США Дональда Трампа, передає «Главком».

Наразі британське військове командування просуває ідею створення спеціальної місії НАТО на острові. З цього приводу офіційний Лондон вже провів попередні консультації з колегами з Франції, Німеччини та низки інших держав Європи.

За даними медіа, проєкт поки перебуває на ранньому етапі розробки. Крім сухопутного персоналу, розглядається варіант залучення бойової авіації та флоту Великої Британії для гарантування безпеки території від зовнішніх ризиків.

Європейські лідери розраховують, що демонстрація військової сили в Арктиці переконає Трампа відмовитися від намірів анексувати Гренландію. На думку дипломатів, посилення ролі Європи в обороні острова дозволить американському лідеру представити це своїм виборцям як стратегічне досягнення, що зменшує витрати США.

Окремо зазначається, що прем’єр-міністр Кір Стармер розглядає активність Росії та Китаю в цьому регіоні як серйозний виклик і повністю підтримує активізацію оборонних зусиль у Гренландії.

Як відомо, Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». 

Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

Теги: Велика Британія Кір Стармер Гренландія Дональд Трамп США НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Паралельно з проурядовими мітингами, біля в’язниці Ель-Родео та центру «Ель-Елікоїде» збираються родичі опозиціонерів
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
Сьогодні, 10:55
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:50
Сполучені Штати стверджують, що судно перевозило російську нафту
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
9 сiчня, 20:35
Засідання у справі очільника Венесуели відбудеться 5 січня о 19:00 за київським часом
Мадуро з дружиною прибули до суду в Нью-Йорку (фото)
5 сiчня, 17:13
Благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями, заявив Папа
Папа Римський прокоментував події у Венесуелі
4 сiчня, 16:51
Трамп використав різдвяне привітання для атаки на опонентів
Трамп своєрідно привітав американців з Різдвом
25 грудня, 2025, 16:10
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
20 грудня, 2025, 01:58
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом
16 грудня, 2025, 01:19
Чи стане Трамп загрозою для власної країни?
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
15 грудня, 2025, 17:22

Політика

Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Президент Аргентини заявив про бажання відвідати Україну
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Велика Британія може відправити свої війська до Гренландії, щоб «заспокоїти» Трампа – The Telegraph
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні
Словаччина відмовилася надавати військову допомогу Україні
Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна за прикладом Мадуро
Міністр оборони Британії не проти викрасти Путіна за прикладом Мадуро
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо
Політичний злам у Венесуелі: Трамп готує зустріч із Мачадо

Новини

Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Сьогодні, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Сьогодні, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua