Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах

Президенту Франції Еммануелю Макрону довелося з’явитися на роботі в сонцезахисних окулярах посеред зими. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Le Parisien.

Під час зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії, глава Франції перепросив за свій незвичний образ, повідомивши, що йому через «невелику проблему» потрібно буде носити певний час темні окуляри.

😳Макрон прийшов на зустріч в Єлисейському палаці у сонцезахисних окулярах



Він заявив пресі, що мусить тимчасово їх носити навіть у приміщенні через розрив судини в оці.

«Мені доведеться носити їх деякий час, тож вам доведеться змиритися з цим», – пояснив присутнім глава держави.

Раніше, під час новорічного звернення до Збройних сил країни Еммануель Макрон з'явився із почервонілим правим оком. «Це лише дрібниця. Сприймайте це як посилання на «око тигра», – пожартував він.

У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула. Утім, це не становить загрози для здоров'я французького лідера.

