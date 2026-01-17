Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула
Президенту Франції Еммануелю Макрону довелося з’явитися на роботі в сонцезахисних окулярах посеред зими. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Le Parisien.
Під час зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії, глава Франції перепросив за свій незвичний образ, повідомивши, що йому через «невелику проблему» потрібно буде носити певний час темні окуляри.
«Мені доведеться носити їх деякий час, тож вам доведеться змиритися з цим», – пояснив присутнім глава держави.
Раніше, під час новорічного звернення до Збройних сил країни Еммануель Макрон з'явився із почервонілим правим оком. «Це лише дрібниця. Сприймайте це як посилання на «око тигра», – пожартував він.
У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула. Утім, це не становить загрози для здоров'я французького лідера.
