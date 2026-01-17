Головна Скотч Життя
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Еммануель Макрон в окулярах
фото: скріншот із відео

У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула

Президенту Франції Еммануелю Макрону довелося з’явитися на роботі в сонцезахисних окулярах посеред зими. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Le Parisien.

Під час зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії, глава Франції перепросив за свій незвичний образ, повідомивши, що йому через «невелику проблему» потрібно буде носити певний час темні окуляри.

«Мені доведеться носити їх деякий час, тож вам доведеться змиритися з цим», – пояснив присутнім глава держави.

Раніше, під час новорічного звернення до Збройних сил країни Еммануель Макрон з'явився із почервонілим правим оком. «Це лише дрібниця. Сприймайте це як посилання на «око тигра», – пожартував він.

Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах фото 1

У Єлисейському палаці проблему з оком у глави держави пояснили судиною, яка лопнула. Утім, це не становить загрози для здоров'я французького лідера.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон опинився в центрі уваги соцмереж через заняття спортом. Відео, на якому лідер держави стоїть у планці разом із популярним блогером Tibo InShape, викликало хвилю іронії та обурення серед французів.

Також Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку. 

Теги: Еммануель Макрон Франція робота

