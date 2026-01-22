Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть

Еммануель Макрон відвідав конференцію в сонцезахисних окулярах через проблеми з очима

Недавня поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

20 січня 2026 року на конференції у Давосі Еммануель Макрон з'явився в окулярах французького бренду окулярів класу люкс Henry Jullien. Ці окуляри бренд подарував президенту у 2024.

Після появи президента в окулярах Henry Jullien, група iVision Tech, яка є власником бренду заявила, що їхні акції зросли майже на 6%. «Новина цього ранку стала несподіванкою. Нас завалили дзвінками та запитами на вебсайті... Сайт вийшов з ладу», – сказав виконавчий директор групи Стефано Фульчір.

Президент Франції одягнув окуляри Pacific S 01 фото:скриншот Maison Henry Jullien

Через це зросли й продажі компанії, а окуляри Макрона стали приводом обговореннь в мережі. Відомо, що на заході президент Франції одягнув окуляри Pacific S 01. На сайті виробника їхня ціна складає €659, це понад 30 тис. грн.

На конференцію Еммануель Макрон прийшов в окулярах через проблему з очима. У його офісі повідомили, що у президента лопнула кровоносна судина в оці. Тому йому необхідно було захистити очі.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі заявив, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.

Раніше «Главком» повідомляв, що Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній французький лідер висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення його приватних повідомлень американським лідером Дональдом Трампом. Під час спілкування з журналістами на форумі в Давосі Макрон підкреслив, що його публічна позиція повністю збігається з тим, що він пише у приватних чатах.