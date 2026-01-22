Головна Світ Політика
search button user button menu button

Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть
Акції бренду окулярів, які Макрон одягнув у Давосі, різко зросли
фото: скриншот Clash Report

Еммануель Макрон відвідав конференцію в сонцезахисних окулярах через проблеми з очима

Недавня поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

20 січня 2026 року на конференції у Давосі Еммануель Макрон з'явився в окулярах французького бренду окулярів класу люкс Henry Jullien. Ці окуляри бренд подарував президенту у 2024.

Після появи президента в окулярах Henry Jullien, група iVision Tech, яка є власником бренду заявила, що їхні акції зросли майже на 6%. «Новина цього ранку стала несподіванкою. Нас завалили дзвінками та запитами на вебсайті... Сайт вийшов з ладу», – сказав виконавчий директор групи Стефано Фульчір.

Президент Франції одягнув окуляри Pacific S 01
Президент Франції одягнув окуляри Pacific S 01
фото:скриншот Maison Henry Jullien

Через це зросли й продажі компанії, а окуляри Макрона стали приводом обговореннь в мережі. Відомо, що на заході президент Франції одягнув окуляри Pacific S 01. На сайті виробника їхня ціна складає €659, це понад 30 тис. грн.

На конференцію Еммануель Макрон прийшов в окулярах через проблему з очима. У його офісі повідомили, що у президента лопнула кровоносна судина в оці. Тому йому необхідно було захистити очі.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі заявив, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній французький лідер висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії. 

Згодом президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення його приватних повідомлень американським лідером Дональдом Трампом. Під час спілкування з журналістами на форумі в Давосі Макрон підкреслив, що його публічна позиція повністю збігається з тим, що він пише у приватних чатах.

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон форум в давосі соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього молдовського урядовця визнано винним в корупції
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
22 грудня, 2025, 17:08
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
Актор студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав крижане занурення
Юрій Ткач показав, хто був його підтримкою під час занурення у воду
7 сiчня, 09:12
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
24 грудня, 2025, 07:45
Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
20 сiчня, 09:39
ЄС не погодив правила використання військового кредиту для Києва
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
13 сiчня, 13:09
Лікарі надають допомогу чоловікові, який послизнувся та впав на слизькій дорозі у Києві біля одного з виходів зі станції метро «Оболонь»
У Києві через ожеледицю зафіксовані травмування та смертельний випадок (фото)
19 сiчня, 10:52
Давос стане майданчиком для зустрічі Трампа і Зеленського
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
20 сiчня, 16:24
Карні виступив під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі
Прем’єр Канади в Давосі: повний текст промови, яка наробила галасу
Вчора, 11:52

Політика

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
Норвегія передала Україні велику партію ракет для ППО
Норвегія передала Україні велику партію ракет для ППО
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть
Окуляри Макрона стали хітом: модель масово скуповують, соцмережі гудуть

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua