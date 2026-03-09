Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко обираючи каву, вирішив змінити назву одного з напоїв
фото: скриншот Luxury/Telegram

У мережі користувачі запропонували низку вітчизняних назв для напою американо в Білорусі

У Білорусі кавовий напій американо хочуть перейменувати. Таку ідею запропонував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це пише «Главком» із посиланнням на відео.

На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві  «американо» запропонував Лукашенко.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Водночас у мережі користувачі почали пропонувати курйозні варіанти для нової назви американо. Як, наприклад, «Картофано», «Бульбачино», «Таракано», «КГБрессо», «ГУЛатте», «Стукачіно», «Крохмаліно».

Зокрема, це не перша курйозна ситуація за участі Олександра Лукашенка. Тторік під час розмови Лукашенка та представника США, білорус звернув увагу на значну втрату ваги американця та поцікавився причиною. Він пояснив, що результат пов’язаний із застосуванням препарату для зниження ваги Zepbound, після чого передав білоруській стороні інформаційні матеріали виробника.

Також повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати свою «набожність» і 19 січня 2026 року занурився в крижану воду. Проте показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та глузувань у соціальних мережах. Кадри чергового «перформансу» диктатора спровокували шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та «щирості» 71-річного очільника білоруського режиму.

До слова, під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив пояснити жінкам, у чому, на його думку, полягає справжній секрет краси й молодості. Його рецепт виявився гранично простим і водночас показовим – фізична праця на морозі замість косметики.

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Польщі звинуватили посадовця Міноборони у шпигунстві
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
9 лютого, 21:10
Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
10 лютого, 15:12
Повітряна куля з сигаретами прилетіла до Естонії – прикордонники почали розслідування
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Зеленський назвав ганебним допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026 під власними прапорами
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
18 лютого, 20:04
У міноборони Білорусі бойову підготовку країни повʼязують з «агресивною риторикою» країн Заходу
Чоловіки Білорусі масово отримують повістки на раптові військові збори
19 лютого, 22:02
Проти Лукашенка введено санкції
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
18 лютого, 09:57
Брюссель створив новий інструмент кредитної підтримки регіонів біля України
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
25 лютого, 15:58
ЄС залишив під санкціями сотні білоруських посадовців і компаній
ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на рік
26 лютого, 17:16
Військове командування Польщі наголошує, що вхід у зону EP R130 без відповідного дозволу є порушенням авіаційного законодавства
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
6 березня, 15:05

Курйоз

Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)
Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)
Гендиректор McDonald’s скуштував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)
Гендиректор McDonald’s скуштував бургер та нарвався на критику соцмереж (відео)
На Дніпропетровщині чоловік перевозив в електричці ракету-перехоплювач
На Дніпропетровщині чоловік перевозив в електричці ракету-перехоплювач
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)
Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)
«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.
«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua