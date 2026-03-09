Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та розсмішив соцмережі (відео)

У мережі користувачі запропонували низку вітчизняних назв для напою американо в Білорусі

У Білорусі кавовий напій американо хочуть перейменувати. Таку ідею запропонував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це пише «Главком» із посиланнням на відео.

На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві «американо» запропонував Лукашенко.

Водночас у мережі користувачі почали пропонувати курйозні варіанти для нової назви американо. Як, наприклад, «Картофано», «Бульбачино», «Таракано», «КГБрессо», «ГУЛатте», «Стукачіно», «Крохмаліно».

Зокрема, це не перша курйозна ситуація за участі Олександра Лукашенка. Тторік під час розмови Лукашенка та представника США, білорус звернув увагу на значну втрату ваги американця та поцікавився причиною. Він пояснив, що результат пов’язаний із застосуванням препарату для зниження ваги Zepbound, після чого передав білоруській стороні інформаційні матеріали виробника.

Також повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати свою «набожність» і 19 січня 2026 року занурився в крижану воду. Проте показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та глузувань у соціальних мережах. Кадри чергового «перформансу» диктатора спровокували шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та «щирості» 71-річного очільника білоруського режиму.

До слова, під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив пояснити жінкам, у чому, на його думку, полягає справжній секрет краси й молодості. Його рецепт виявився гранично простим і водночас показовим – фізична праця на морозі замість косметики.