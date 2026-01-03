Головна Світ Політика
Зеленський оприлюднив деталі розмови з прем’єр-міністром Британії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, жовтень 2025 року
фото: Офіс президента України

Український президент і британський прем'єр обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі»

Президент Володимир Зеленський 3 січня мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає «Главком».

«Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною», – резюмував Зеленський.

Стармер і Зеленський обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. «Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною», – додав президент.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатовий, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу Президента Олександр Бевз розпочали спільну роботу з європейськими радниками з питань національної безпеки
Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатовий, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу Президента Олександр Бевз розпочали спільну роботу з європейськими радниками з питань національної безпеки
фото: Рустем Умєров/Telegram

Крім того, політики обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі». За словами Зеленського, йдеться про 2,5 млрд фунтів, які можуть значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів.

«Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру», – підсумував президент.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року відбулася перша сесія масштабного засідання за участі національних радників з питань безпеки з 15 країн світу, а також представників ЄС та НАТО. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що учасники вже опрацювали ключові стратегічні документи, які стануть основою подальшої взаємодії України з партнерами.

Напередодні до української столиці приїхали радники з питань національної безпеки низки європейських країн.

Теги: Володимир Зеленський Україна Велика Британія Кір Стармер

