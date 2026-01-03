Зеленський оприлюднив деталі розмови з прем’єр-міністром Британії
Український президент і британський прем'єр обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі»
Президент Володимир Зеленський 3 січня мав розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає «Главком».
«Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною», – резюмував Зеленський.
Стармер і Зеленський обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. «Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною», – додав президент.
Крім того, політики обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі». За словами Зеленського, йдеться про 2,5 млрд фунтів, які можуть значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів.
«Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру», – підсумував президент.
Нагадаємо, 3 січня 2026 року відбулася перша сесія масштабного засідання за участі національних радників з питань безпеки з 15 країн світу, а також представників ЄС та НАТО. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що учасники вже опрацювали ключові стратегічні документи, які стануть основою подальшої взаємодії України з партнерами.
Напередодні до української столиці приїхали радники з питань національної безпеки низки європейських країн.
