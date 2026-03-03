На Дніпропетровщині чоловік перевозив в електричці ракету-перехоплювач

Фахівці закликають громадян бути свідомими та не наражати на небезпеку себе та інших

Чоловік поблизу села Калинівка знайшов ракету-перехоплювач

На Дніпропетровщині місцевий житель під час риболовлі на водоймі поблизу села Калинівка виявив ракету-перехоплювач. Замість того щоб залишити небезпечну знахідку на місці та повідомити відповідні служби, чоловік вирішив самостійно перевезти її до міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вільногірськ.in.ua».

Чоловік забрав снаряд із собою, сів у приміську електричку та проїхав дві зупинки до Вільногірська. Уже на залізничному вокзалі поклав ракету на цегляний паркан поблизу магазину й зателефонував на лінії «101» та «102».

Начальник 52-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Денис Сіленко наголосив, що такі дії – це смертельна небезпека для десятків людей.

«Цивільна людина не може знати, чи є там бойова частина. Це знають тільки спеціалісти. Для звичайних людей будь-який предмет вважається небезпечним. До нього не можна ні наближатися, ні чіпати його, а тим паче транспортувати», – наголосив спеціаліст.

Денис Сіленко вкотре нагадує про три золоті правила безпеки при виявленні підозрілих предметів: «Помічай! Не чіпай! Повідомляй». Фахівці закликають громадян бути свідомими та не наражати на небезпеку себе та інших.

