Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа

Франція, Швеція та Велика Британія виступили проти митних погроз США

Європейські лідери жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн, пише «Главком».

Президент Франції Емманюель Макрон назвав такі погрози неприйнятними та наголосив, що Європа готова відповісти.

Макрон підкреслив, що Франція послідовно відстоює суверенітет і незалежність держав, як у Європі, так і за її межами, зокрема підтримуючи Україну та беручи участь у безпекових навчаннях у Данії.

«Жодні залякування чи погрози не можуть вплинути на нас – ні в Україні, ні в Гренландії, ні в будь-якій іншій частині світу», – заявив президент Франції. Він також наголосив, що у разі реалізації тарифних погроз відповідь Європи буде спільною.

«Європейці дадуть єдину й скоординовану відповідь, якщо ці погрози буде підтверджено. Ми знаємо, як захистити європейський суверенітет», – додав Макрон.

До критики долучився і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який заявив, що Європа не дозволить тиснути на себе, а питання Данії та Гренландії мають вирішуватися без зовнішнього втручання.

Схожу позицію озвучив і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він розкритикував ідею мит проти європейців, назвавши її несправедливою.

«Абсолютно неправильно застосовувати мита до європейських партнерів за прагнення до колективної безпеки союзників по НАТО», — зазначив Стармер, додавши, що Лондон обговорюватиме це питання безпосередньо з адміністрацією США.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.