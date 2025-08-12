Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ходити «на роботу» у фейкові офіси: у Китаї набуває популярності новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ходити «на роботу» у фейкові офіси: у Китаї набуває популярності новий тренд
В офісі китайці можуть просто сидіти або шукати роботу
фото: bbc.com

У фейкові офіси ходять фрілансери, люди, які не залежать від конкретного місця роботи, письменники-початківці, та ті, хто просто втомився бути сам на сам із тишею

На тлі економічного спаду та рекордно високого безробіття серед молоді (понад 14%), у Китаї з'явилася нова практика: молоді люди платять гроші, щоб «ходити на роботу» у спеціально організовані фейкові офіси. Такі місця вже можна знайти в Шанхаї, Шеньчжені, Нанкіні, Ченду, Ухані та інших великих містах. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Ілюзія «офісу»

30-річний Шуй Чжоу, підприємець з Дунгуаня, втратив бізнес у сфері харчування у 2024 році. У квітні він почав платити 30 юанів (приблизно $4) на день, щоб працювати в коворкінгу компанії Pretend To Work (з англ. «Прикидайся, що працюєш»), стилізованому під справжній офіс. Там він зустрічається з «колегами», які, як і він, вдають, що дуже зайняті роботою. Середній вік відвідувачів – близько 30 років, наймолодшому – 25.

У середньому вхід коштує 30–50 юанів на день (близько $4-$7), іноді у вартість входять обід, снеки та напої. І справа не лише в тому, щоб «посидіти в офісі». Учасники можуть шукати роботу, працювати над власними проєктами і навіть запускати стартапи.

Хоча формально ніякого контролю немає, Шуй приходить в офіс між 8 і 9 ранку і нерідко залишається до 11 вечора – йде тільки після того, як піде адміністратор. Каже, що вже здружився з іншими «працівниками» .

Хтось з них шукає роботу, хтось запускає свої проєкти, а коли є вільний час – спілкуються, жартують, грають і вечеряють разом.

Експерти називають це явище «перехідною формою зайнятості». «Молодь використовує такі простори, щоб подумати, перечекати, знайти ідеї для стартапу, чи щоб відчути себе частиною соціуму», – пояснює Крістіан Яо, фахівець з китайської економіки в університеті Вікторії у Веллінгтоні (Нова Зеландія).

Бяо Сян, директор Інституту соціальної антропології Макса Планка в Німеччині, пояснює феномен удаваної роботи в Китаї глибше: «Це своєрідний захист від безпорадності та фрустрації, які виникають через брак робочих місць. Для багатьох це – спосіб втекти від тиску суспільства, створити навколо себе невидимий щит і трохи перепочити».

Чому ідея важлива

Засновник одного з перших «фейкових офісів» в Дунгуані, 30-річний підприємець Феюй, сам був безробітним – його магазин закрився під час пандемії.

«Я впав у депресію, мало не зламався, – згадує він. – Хотів змінити ситуацію, але почувався безсилим». У квітні цього року він почав просувати свою послугу, і вже за місяць усі робочі місця були зайняті. Новим охочим навіть доводиться чекати.

Новий бізнес він описує так: «Я продаю не столи і стільці, а людську гідність. Можливість почуватися потрібним». Сьогодні 40% його клієнтів – недавні випускники університетів, яким потрібне формальне підтвердження «досвіду роботи». Деякі з них приходять, щоб впоратися з тиском батьків. Решта – фрілансери, люди, які не залежать від конкретного місця роботи, письменники-початківці, та ті, хто просто втомився бути сам на сам із тишею.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.

Читайте також:

Теги: Китай гроші безробіття робота праця молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вторинні тарифи, які можуть запровадити США, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти
США можуть ускладнити продаж російської нафти в певні країни – Reuters
15 липня, 22:29
Сопот вважається одним із улюблених курортів поляків
У одному з міст Польщі більше туристів, ніж жителів: влада вживе заходів
16 липня, 14:27
Скорочений робочий тиждень зменшує стрес працівників
Чому скорочений робочий тиждень вигідний і працівникам, і компаніям: дослідження
23 липня, 10:36
США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
30 липня, 10:09
Робот може виконувати енергійні рухи і швидко бігати
У Китаї створено найшвидшого у світі гуманоїдного робота
30 липня, 12:35
Навчання під назвою «Спільне море-2025» мають на меті зміцнити оборонне партнерство між Москвою та Пекіном
Росія та Китай розпочали спільні навчання після заяв Трампа про ядерні субмарини
4 серпня, 01:18
Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
5 серпня, 09:58
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
Сьогодні, 06:22

Соціум

Ходити «на роботу» у фейкові офіси: у Китаї набуває популярності новий тренд
Ходити «на роботу» у фейкові офіси: у Китаї набуває популярності новий тренд
Нічні інциденти в Росії: у Ставрополі вибухи, а в Ярославлі – пожежа (відео)
Нічні інциденти в Росії: у Ставрополі вибухи, а в Ярославлі – пожежа (відео)
В Антарктиді знайдено останки зниклого 66 років тому дослідника
В Антарктиді знайдено останки зниклого 66 років тому дослідника
Кліматичний «коктейль Молотова» спалахнув у Європі: де вирує смертоносна спека
Кліматичний «коктейль Молотова» спалахнув у Європі: де вирує смертоносна спека
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
Інтроверти мають низку «суперздібностей» – психологи
Інтроверти мають низку «суперздібностей» – психологи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
15K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
4952
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4659
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
3447
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua