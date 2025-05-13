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Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Представники України, Ісландії, Швеції, Азербайджану виступлять у першому півфіналі Євробачення
колаж: glavcom.ua (фото: eurovision.tv)

13 травня на сцені виступатимуть Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу Євробачення

Сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийдуть представники 15 країн, проте до фіналу пройдуть лише 10 із них. «Главком» публікує порядок виступів учасників та їхні пісні.

Порядок виступів у першому півфіналі конкурсу «Євробачення-2025»:

Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні фото 1

1. Ісландія. Гурт Róa з піснею Væb.

Róa – Væb

2. Польща. Співачка Юстина Стечковська з піснею Gaja.

Юстина Стечковська – Gaja

3. Словенія. Співак Клемен з піснею How Much Time Do We Have Left.

Клемен – How Much Time Do We Have Left

4. Естонія. Співак Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato
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5. Україна. Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Ziferblat – Bird of Pray
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6. Швеція. Гурт Kaj з піснею Bara bada bastu.

Kaj – Bara bada bastu

7. Португалія. Гурт Napa з піснею Deslocado.

Napa – Deslocado

8. Норвегія. Співак Кайл Алессандро з піснею Lighter.

Кайл Алессандро – Lighter

9. Бельгія. Співак Red Sebastian з піснею Strobe Lights.

Red Sebastian – Strobe Lights.

10. Азербайджан. Гурт Mamagama з піснею Run With U.

Mamagama – Run With U

11. Сан-Марино. Співак Габрі Понте з піснею Tutta l'Italia.

Габрі Понте – Tutta l'Italia

12. Албанія. Дует Shkodra Elektronike з піснею Zjerm.

Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нідерланди. Співак Клод з піснею C'est La Vie.

Клод – C'est La Vie

14. Хорватія. Співак Марко Бошняк з піснею Poison Cake.

Марко Бошняк – Poison Cake

15. Кіпр. Співак Theo Evan з піснею Shh.

Theo Evan – Shh

Сьогодні, 13 травня, також на сцені виступатимуть Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

До слова, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

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Теги: Євробачення Ziferblat

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