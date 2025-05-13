Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні
13 травня на сцені виступатимуть Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу Євробачення
Сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийдуть представники 15 країн, проте до фіналу пройдуть лише 10 із них. «Главком» публікує порядок виступів учасників та їхні пісні.
Порядок виступів у першому півфіналі конкурсу «Євробачення-2025»:
1. Ісландія. Гурт Róa з піснею Væb.
2. Польща. Співачка Юстина Стечковська з піснею Gaja.
3. Словенія. Співак Клемен з піснею How Much Time Do We Have Left.
4. Естонія. Співак Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato.
5. Україна. Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
6. Швеція. Гурт Kaj з піснею Bara bada bastu.
7. Португалія. Гурт Napa з піснею Deslocado.
8. Норвегія. Співак Кайл Алессандро з піснею Lighter.
9. Бельгія. Співак Red Sebastian з піснею Strobe Lights.
10. Азербайджан. Гурт Mamagama з піснею Run With U.
11. Сан-Марино. Співак Габрі Понте з піснею Tutta l'Italia.
12. Албанія. Дует Shkodra Elektronike з піснею Zjerm.
13. Нідерланди. Співак Клод з піснею C'est La Vie.
14. Хорватія. Співак Марко Бошняк з піснею Poison Cake.
15. Кіпр. Співак Theo Evan з піснею Shh.
Сьогодні, 13 травня, також на сцені виступатимуть Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично потрапляють до фіналу.
Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.
До слова, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.
Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.
Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.
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