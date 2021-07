В Дании коровы пасутся под живые концерты классической музыки

Виолончелист вместе с несколькими коллегами-музыкантами стал устраивать концерты классической музыки для местных коров

Музыкант Джейкоб Шоу создал в Стевнсе — коммуне в часе езды от Копенгагена (Дания) виолончельную школу для детей. Но во время пандемии он не мог ни преподавать, ни выступать в концертных залах, и поэтому нашел другое применение своим музыкальным навыкам.

Еще осенью Джейкоб рассказал о своей идее местному фермеру Могенсу Хогарду, и тот был совсем не против того, чтобы его коровы паслись под музыку, поскольку считается, что это помогает животным снять стресс и улучшить самочувствие, пишет издание Lapresse.

Впервые коровы познакомились с классической музыкой зимой через громкоговорители в своем коровнике, и постепенно они стали очень благодарной публикой.

После каждого концерта коровы и телята довольно фыркают, а потом расходятся и ждут следующего выступления. Несмотря на то, что сейчас Джейкоб уже может выступать перед двуногой публикой, он не планирует отменять концерты для коров и собирается заниматься этим еще долгие годы.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

