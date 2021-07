На серфе с американским флагом. Марк Цукерберг снова стал мемом (видео)

Бизнесмен приурочил видео ко Дню независимости США

4 июля основатель Facebook Марк Цукерберг выложил видео, в котором он разъезжает по озеру на электрическом серфе. В руках у Цукерберга — американский флаг, а фоном звучит патриотичная песня Take Me Home, Country Roads кантри-музыканта Джона Денвера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

«Счастливого 4 июля», — пишет бизнесмен.

В комментариях к видео люди возмутились, почему человек, который неоднократно пресекает свободу слова на своей платформе и является одним из самых богатых людей в мире, выступает за независимость США в своем видео.

«Бро, ты ненавидишь Америку, что ты, черт возьми, делаешь?» — говорит один из комментаторов.

«Я слишком беден, чтобы знать, на чем он катается», — рассказывает подписчик.

Другие вспомнили, что Цукерберга часто сравнивают с рептилоидом или роботом: «Уберите электронные приборы подальше от воды!»

В твиттере тоже обсудили новое видео Цукерберга.

«Кто-то сказал Марку Цукербергу вести себя совершенно нормально 4 июля».

«Вот Марк Цукерберг подтверждает то, что он не только богаче тебя, но еще и патриотичнее».

«Миллиардеры становятся странными из-за денег или они становятся миллиардерами, потому что они странные? Потому что что это за фигня?»

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.