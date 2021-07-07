  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    На серфе с американским флагом. Марк Цукерберг снова стал мемом (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Основатель Facebook Марк Цукерберг - На серфе с американским флагом. Марк Цукерберг снова стал мемом (видео)
    Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Бизнесмен приурочил видео ко Дню независимости США

    4 июля основатель Facebook Марк Цукерберг выложил видео, в котором он разъезжает по озеру на электрическом серфе. В руках у Цукерберга — американский флаг, а фоном звучит патриотичная песня Take Me Home, Country Roads кантри-музыканта Джона Денвера.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Mark Zuckerberg (@zuck)

    «Счастливого 4 июля», — пишет бизнесмен.

    В комментариях к видео люди возмутились, почему человек, который неоднократно пресекает свободу слова на своей платформе и является одним из самых богатых людей в мире, выступает за независимость США в своем видео.

    «Бро, ты ненавидишь Америку, что ты, черт возьми, делаешь?» — говорит один из комментаторов.

    «Я слишком беден, чтобы знать, на чем он катается», — рассказывает подписчик.

    Другие вспомнили, что Цукерберга часто сравнивают с рептилоидом или роботом: «Уберите электронные приборы подальше от воды!»

    В твиттере тоже обсудили новое видео Цукерберга.

    «Кто-то сказал Марку Цукербергу вести себя совершенно нормально 4 июля».

    «Вот Марк Цукерберг подтверждает то, что он не только богаче тебя, но еще и патриотичнее».

    «Миллиардеры становятся странными из-за денег или они становятся миллиардерами, потому что они странные? Потому что что это за фигня?»

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На серфе с американским флагом. Марк Цукерберг снова стал мемом (видео)