Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото

На страдания этих людей больно смотреть

Стоит только солнышку начать как следует прогревать воздух, как на улицах появляются они — любители рискнуть и не намазаться солнцезащитным средством. Но даже те, кто все-таки размазывают по себе SPF, не всегда оказываются в безопасности.

Ведь солнечные лучи одинаково карают и тех, кто остался без защиты, и тех, кто это защиту намазал недостаточно тщательно. В итоге они ходят с неприятными ожогами разной степени болезненности и необычности!

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.