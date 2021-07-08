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    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото

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    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото

    На страдания этих людей больно смотреть

    Стоит только солнышку начать как следует прогревать воздух, как на улицах появляются они — любители рискнуть и не намазаться солнцезащитным средством. Но даже те, кто все-таки размазывают по себе SPF, не всегда оказываются в безопасности.

    Ведь солнечные лучи одинаково карают и тех, кто остался без защиты, и тех, кто это защиту намазал недостаточно тщательно. В итоге они ходят с неприятными ожогами разной степени болезненности и необычности!

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    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото
    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда забыл о солнце, но оно очень больно напомнило о себе. Курьезные фото