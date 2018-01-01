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    Конфузы со съемок фильмов для взрослых смонтировали в одном клипе. Смешное видео

    Клипы показывают, как актеры забывают слова и смеются в кадре
    Опубликована вторая часть видео Brazzers Bloopers/Gag Reel, в котором смонтированы самые забавные ляпы и конфузы со съёмочной площадки порно фильмов за 2017 год. Видео появилось на порносайте Brazzers. Клип состоит из подборки сцен, показывающих, как актёры веселятся во время съёмок. В ролике нет эротических сцен. А все пикантные части тел
    • Сьогодні, 20:32
    • Розсилка
    Кадр из фильма для взрослых
    Кадр из фильма для взрослых

    Клипы показывают, как актеры забывают слова и смеются в кадре

    Опубликована вторая часть видео Brazzers Bloopers/Gag Reel, в котором смонтированы самые забавные ляпы и конфузы со съёмочной площадки порно фильмов за 2017 год. Видео появилось на порносайте Brazzers.

    Клип состоит из подборки сцен, показывающих, как актёры веселятся во время съёмок. В ролике нет эротических сцен. А все пикантные части тел прикрыта или пикселированы.

    Первое видео с конфузами со съемок было опубликовано год назад. Например, в одном из эпизодов, блондинка, покрытая мыльной пеной, сидит на своём любовнике и на мгновение забывает о законах физики — в итоге с визгом падает на пол.

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    Джерело: tjournal.ru

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