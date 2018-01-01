Украинская актриса кардинально сменила имидж ради новой роли

Ольга Сумская опубликовала снимок в соцсети со съемок нового фильма

Популярная украинская актриса Ольга Сумская удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа ради съемок в новом фильме Ильи Ноябрева - «Возвращение блудного отца». Соответствующим фото актриса поделилась на своей странице в Instagram. «Кто это? Не узнала саму себя», - так подписала фотографию актриса.



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Ольга Сумская опубликовала снимок в соцсети со съемок нового фильма

Ольга Сумская удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа ради съемок в новом фильме Ильи Ноябрева - «Возвращение блудного отца». Соответствующим фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Популярная украинская актриса

«Кто это? Не узнала саму себя», - так подписала фотографию актриса.





Стоит отметить, что образ актрисы в новом фильме Ноябрева существенно отличается о того, как Сумская выглядит в обычной жизни. Хотя этот факт нисколько не смутил ее поклонников, которые поставили не одну сотню лайков и засыпали актрису вопросами о съемках фильма.

Напомним, что недавно Ольга Сумская рассказала об отношениях с зятем-россиянином