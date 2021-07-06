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    Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)

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    Актриса Моника Беллуччи вместе с дочерью Девой - Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)
    Актриса Моника Беллуччи вместе с дочерью Девой
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Поклонники осыпали комплиментами актрису

    56-летняя модель и актриса Моника Беллуччи снялась для итальянского глянца. Вместе с актрисой в съемке впервые участвовала ее 16-летняя дочь Дева Кассель.

    Девушка является старшей дочерью Моники и ее бывшего мужа, французского актера Венсана Касселя. Юная красотка строит карьеру модели. Дева принимала участие в рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana.

    Экс-супруга Венсана Касселя и его дочь облачились в бархатные мини-платья изумрудного оттенка от Dolce&Gabbana. Участницы съемки демонстрировали декольте, из которого выглядывало нижнее белье.

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    Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)
    Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)
    Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    На публикацию отреагировал бывший муж Моники. «Семейное дело», — написал Венсан Кассель. Дебютом красоток восхитилась и его молодая жена Тина Кунаки. Модель находится в дружеских отношениях с падчерицей. Она поставила под публикацией смайлик в виде сердечка.

    Поклонники осыпали комплиментами актрису фильма «Малена» и юную модель. «Красавицы», «Мама и дочь так похожи», «Королева и принцесса», «Моника — красотка! А Дева так повзрослела», «Абсолютная красота», «Дева ангельски, а в тоже время дьявольски красива. Маму не превзойти, но она взяла красоту отца и матери. Получилась божественная женщина», «Красивые женщины позируют вместе. Но когда это мать и дочь — просто великолепно!» - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили обложку Vogue (фото)