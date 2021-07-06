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    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек

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    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек

    Когда удача помахала ручкой

    В жизни каждого человека бывают дни, когда начиная с самого утра все идет наперекосяк. И в такие моменты лучше всего отпустить ситуацию, не зацикливаться на неудачах и надеяться на лучшее — именно такой совет мы бы могли дать бедолагам из этого материала. Они не понаслышке знают, что случается, когда удача ненадолго выходит из чата.

    Мы подготовили для вас очередную подборку снимков людей, которые встали не той ноги.

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    «Сын дразнил дочку, и она кинула в него контроллер, а тот отлетел в 75-дюймовый телевизор моих родителей».
    «Мой друг упал с лестницы».
    Да-да, я из Австралии».
    Кто вообще раскидывает вилки по дорогам?
    Когда твой кондиционер тоже не выдерживает рекордной жары.
    «Это была моя единственная еда на 12-часовую смену».
    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек
    «После нескольких недель размышлений мы решили, что для транспортировки банки с монетами, которые мой отец собирал с 1989 года, лучше всего подойдет тележка. Мы ошиблись».
    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек
    «Я только вчера купила новый жидкий стиральный порошок в большой упаковке».
    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек
    «Я новичок в садоводстве, что скажете?»

    «Сын дразнил дочку, и она кинула в него контроллер, а тот отлетел в 75-дюймовый телевизор моих родителей», «Я новичок в садоводстве, что скажете?», «Мой друг упал с лестницы», «Это была моя единственная еда на 12-часовую смену», «Я только вчера купила новый жидкий стиральный порошок в большой упаковке», «Когда твой кондиционер тоже не выдерживает рекордной жары», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: еда шутки курьез
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    Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек