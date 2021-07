Удача покинула чат. Курьезные фото людей, у которых выдался непростой денек

Когда удача помахала ручкой

В жизни каждого человека бывают дни, когда начиная с самого утра все идет наперекосяк. И в такие моменты лучше всего отпустить ситуацию, не зацикливаться на неудачах и надеяться на лучшее — именно такой совет мы бы могли дать бедолагам из этого материала. Они не понаслышке знают, что случается, когда удача ненадолго выходит из чата.

Мы подготовили для вас очередную подборку снимков людей, которые встали не той ноги.

«Сын дразнил дочку, и она кинула в него контроллер, а тот отлетел в 75-дюймовый телевизор моих родителей», «Я новичок в садоводстве, что скажете?», «Мой друг упал с лестницы», «Это была моя единственная еда на 12-часовую смену», «Я только вчера купила новый жидкий стиральный порошок в большой упаковке», «Когда твой кондиционер тоже не выдерживает рекордной жары», - комментируют фото пользователи сети.

