Під час показу нового фільму «Пункт призначення» обвалилася стеля кінотеатру

Уламки стелі влучили в глядачів у кінотеатрі в Аргентині

Перегляд фільму жахів «Пункт призначення: Криваві лінії» у кінотеатрі «Очо» у Ла-Платі закінчився моторошним інцидентом для глядачів. Під час перегляду фільмів обвалилася частина стелі, травмувавши глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

Інцидент трапився 19 травня о 21:00. 29-річна Фіамма Вільяверде, яка прийшла на сеанс зі своєю 11-річною донькою та другом, розповіла, що спочатку вони подумали, ніби гучний шум і падіння уламків є частиною спецефектів фільму.

«Був дуже гучний шум, – повідомила Вільяверде аргентинському виданню Infobae. – Спочатку ми подумали, що це частина фільму, бо були так захоплені, але потім на мене впав величезний уламок».

Уламки влучили у плече, спину, коліно та щиколотку жінки, дивом не зачепивши голову. Фіамма Вільяверде отримала синці та була госпіталізована. Через отримані травми вона була змушена пропустити кілька днів роботи та планує подати скаргу на кінотеатр.

Моторошний збіг із сюжетом фільму?

кадр з фільму фото з відкритих джерел

Фільми серії «Пункт призначення» відомі своїми моторошними сценами, де персонажі гинуть у дивних і жахливих нещасних випадках після того, як зуміли уникнути неминучої смерті. Цей інцидент стався на прем'єрі нової частини франшизи, де героїня успадковує смертельне передчуття, що призводить до трагічних подій.

Постраждала глядачка фільму розповіла:

«Я проходжу психіатричне лікування та приймаю ліки, – поділилася Вільяверде. – Мені важко перебувати в людних місцях. Я роками не була в кіно. Я пішла туди, бо в мене був день народження, і подивіться, що зі мною сталося».

Нагадаємо, журі основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів. Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм – «Торт для президента», який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз «Золота камера».