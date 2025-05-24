Каннський кінофестиваль 2025: журі оголосило лауреатів
Уперше в історії в конкурсі брав участь іракський фільм
Журі основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів. Як інформує «Главком», про це пише Le Monde.
Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм – «Торт для президента», який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз «Золота камера».
Лауреатом «Золотої пальмової гілки» став фільм «Проста випадковість» іранського режисера Джафара Панахі.
Повний список лауреатів Каннського кінофестивалю 2025:
«Золота пальмова гілка»
- «Проста випадковість» (реж. Джафар Панахі).
Гран-прі
- «Сентиментальна цінність» (реж. Йоакім Трієр).
Приз за найкращу режисуру
- Клебер Мендоса Фільо («Таємний агент»).
Приз журі
- «Звук падіння» (реж. Маша Шилінські).
- «Сірат» (реж. Олівер Лакс).
Найкраща чоловіча роль
- Вагнер Моура («Таємний агент»).
Найкраща жіноча роль
- Надя Мелліті («Молодша Дерньєр»).
Найкращий сценарій
- «Молоді матері» (Жан-П'єр Дарденн і Люк Дарденн).
Спеціальний приз журі
- «Воскресіння» (реж. Бі Гань).
«Золота камера» за найкращий дебют
- Хасан Хаді («Торт для президента»).
Найкращий короткометражний фільм
- «Я радий, що ти помер» (реж. Тауфік Бархом).
Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи.
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