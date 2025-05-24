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Каннський кінофестиваль 2025: журі оголосило лауреатів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Іранський режисер Джафар Панахі отримує Золоту пальмову гілку
фото з відкритих джерел

Уперше в історії в конкурсі брав участь іракський фільм

 

Журі основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів. Як інформує «Главком», про це пише Le Monde.

Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм – «Торт для президента», який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз «Золота камера».

Лауреатом «Золотої пальмової гілки» став фільм «Проста випадковість» іранського режисера Джафара Панахі.

Повний список лауреатів Каннського кінофестивалю 2025:

«Золота пальмова гілка»

  • «Проста випадковість» (реж. Джафар Панахі).

Гран-прі

  • «Сентиментальна цінність» (реж. Йоакім Трієр).

Приз за найкращу режисуру

  • Клебер Мендоса Фільо («Таємний агент»).

Приз журі

  • «Звук падіння» (реж. Маша Шилінські).
  • «Сірат» (реж. Олівер Лакс).

Найкраща чоловіча роль

  • Вагнер Моура («Таємний агент»).

Найкраща жіноча роль

  • Надя Мелліті («Молодша Дерньєр»).

Найкращий сценарій

  • «Молоді матері» (Жан-П'єр Дарденн і Люк Дарденн).

Спеціальний приз журі

  • «Воскресіння» (реж. Бі Гань).

«Золота камера» за найкращий дебют

  • Хасан Хаді («Торт для президента»).

Найкращий короткометражний фільм

  • «Я радий, що ти помер» (реж. Тауфік Бархом).

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи. 

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Теги: кіно фільм Каннський кінофестиваль

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