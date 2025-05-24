Каннський кінофестиваль 2025: журі оголосило лауреатів

Уперше в історії в конкурсі брав участь іракський фільм

Журі основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю на чолі з французькою актрисою Жюльєт Бінош оголосило лауреатів. Як інформує «Главком», про це пише Le Monde.

Уперше в історії Каннського кінофестивалю в конкурсі брав участь іракський фільм – «Торт для президента», який є дебютною повнометражною стрічкою режисера Хасана Хаді. Саме він отримав приз «Золота камера».

Лауреатом «Золотої пальмової гілки» став фільм «Проста випадковість» іранського режисера Джафара Панахі.

Повний список лауреатів Каннського кінофестивалю 2025:

«Золота пальмова гілка»

«Проста випадковість» (реж. Джафар Панахі).

Гран-прі

«Сентиментальна цінність» (реж. Йоакім Трієр).

Приз за найкращу режисуру

Клебер Мендоса Фільо («Таємний агент»).

Приз журі

«Звук падіння» (реж. Маша Шилінські).

«Сірат» (реж. Олівер Лакс).

Найкраща чоловіча роль

Вагнер Моура («Таємний агент»).

Найкраща жіноча роль

Надя Мелліті («Молодша Дерньєр»).

Найкращий сценарій

«Молоді матері» (Жан-П'єр Дарденн і Люк Дарденн).

Спеціальний приз журі

«Воскресіння» (реж. Бі Гань).

«Золота камера» за найкращий дебют

Хасан Хаді («Торт для президента»).

Найкращий короткометражний фільм

«Я радий, що ти помер» (реж. Тауфік Бархом).

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі фронтмен гурту U2 Боно з'явився на червоній доріжці разом із Шоном Пенном та українськими військовими. У своїй промові музикант подякував ЗСУ за боротьбу за свободу Європи.