«Ми живемо в божевільному світі». Трамп прокоментував стрілянину в готелі під час замаху

Єгор Голівець
Трамп розповів про замах на себе
Президент США розповів, чи злякався під час пострілів і як відреагувала Меланія

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу CBS News.

За словами Трампа, він зберіг спокій, попри небезпечну ситуацію. «Я не хвилювався. Я розумію життя. Ми живемо в божевільному світі», – заявив він під час спілкування з пресою.

Водночас президент згадав про реакцію першої леді Меланії Трамп, яка перебувала поруч у момент інциденту. За його словами, вона виглядала стривоженою після того, як пролунали постріли.

«Звичайно, я маю на увазі, хто б не боявся в такій ситуації? На той час, я думаю, вона заздалегідь зрозуміла, що це була радше куля, ніж піднос. І вона була (стривоженою - ред.)», – додав Трамп.

Президент також зазначив, що під час евакуації він цікавився розвитком подій і хотів особисто зрозуміти, що відбувається.

«Я хотів побачити, що відбувається... Зачекайте хвилинку, зачекайте хвилинку. Дайте мені подивитися», – сказав він, описуючи діалог із охороною під час виведення у безпечне місце.

Інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходила вечеря президента США з представниками медіа. Невідомий увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після перших пострілів Трампа та інших високопосадовців оперативно евакуювали. За даними правоохоронців, стрілець поранив одного з офіцерів, однак бронежилет врятував йому життя. Нападника затримали на місці.

