У США поліцейський наставив пістолет на колегу через те, що той розігрів рибу у мікрохвильовці

Поліцейського звільнили після того, як він погрожував своєму колезі

У Південній Кароліні (США) поліцейський не витримав запаху риби, яку його колега розігрів у мікрохвильовці та наставив на нього зброю. Про це розповідає «Главком» із посиланням на New York Post.

46-річного детектива з відділку Міртл-Біч Майкла Дебіаса у Південній Кароліні звільнили та заарештували після того, як він направив свою табельну зброю на офіцера за те, що той розігрів рибу в мікрохвильовці у відділку. Як відомо, інцидент стався 2 червня.

«Дебіазе вийняв свою вогнепальну зброю, видану департаментом, з кобури, перебуваючи в кімнаті для брифінгів поліції, та направив її на іншого офіцера», – йдеться у заяві поліції Маунтін-Брук.

Після інциденту поліціянта відправили в адміністративну відпустку на час розслідування. Чи була зброя Дебіазе заряджена під час того, як він наставив її на свого колегу, нині не розголошується. «Цей інцидент не відображає цінностей, які щодня демонструють чоловіки та жінки поліцейського департаменту Мертл-Біч. Водночас він демонструє нашу відданість принципу відповідальності та готовність реагувати на поведінку, яка не відповідає нашим очікуванням», – зазначили у відділку.

Майкл Дебіас наставив пістолет на свого колегу через те, що він розігрів рибу у мікрохвильовці фото: JRLDC

Зазначається, що відповідне правопорушення, яке полягає у спрямуванні вогнепальної зброї на іншу особу, є тяжким злочином та карається штрафом, або позбавленням волі на строк не більше п'яти років.

2 червня Майкла Дебіаса помістили у слідчий ізолятор та звільнили через кілька годин. До того ж застава не встановлювалася. 14 червня поліцейського чекатимуть у суді.

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