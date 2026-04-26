Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа

glavcom.ua
фото: AP

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що стрілок хотів ще вбити якомога більше чиновників адміністрації Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації. Про це пише «Главком».

За словами Левітт, святкування, присвячене свободі слова, було перервано через напад «безумця», який мав на меті вбити якомога більше високопосадовців.

Після екстреної евакуації, проведеної Секретною службою, Левітт перебувала разом із президентським подружжям за лаштунками. Вона відзначила стійкість Трампа, який вкотре закликав зупинити політичне насильство. Також речниця висловила вдячність правоохоронцям, зокрема агенту, який отримав поранення в груди під час нейтралізації стрільця.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.

Читайте також

Трамп здивував заявою про Мухаммеда бін Салмана
Трамп публічно принизив ключового союзника США на Близькому Сході
28 березня, 16:25
Іран відмовився відкривати Ормузьку протоку
Іран заявив, що не відкриє Ормузьку протоку через «безглузді вистави» Трампа
1 квiтня, 20:44
Вантажні судна в Перській затоці, поблизу Ормузької протоки
Союзники відвернулися від США? Британія зібрала коаліцію без Вашингтона
2 квiтня, 09:52
У війні проти Тегерану Вашингтон втратив щонайменше чотири винищувачі F-15
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
6 квiтня, 08:00
Напередодні виборів Венс їздив в Угорщину підтримати Орбана
Венс висловився про поразку Орбана на виборах
14 квiтня, 01:58
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
Удари по Україні, заяви Мадяра. Головне за 13 квітня 2026 року
13 квiтня, 21:16
Нетаньягу заявив, що боротьба проти Ірану все ще триває
Нетаньягу заявив, що боротьба проти Ірану все ще триває
20 квiтня, 03:56
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
20 квiтня, 05:30
Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном
Пакистан подякував Трампу за продовження перемир'я між США та Іраном
22 квiтня, 03:25

Політика

Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа
Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ
Франція попередила про ризик радіаційної катастрофи через удари РФ
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
США перехопили судно тіньового флоту РФ в Аравійському морі: деталі операції
США перехопили судно тіньового флоту РФ в Аравійському морі: деталі операції

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
