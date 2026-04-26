Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний хотів убити Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що стрілок хотів ще вбити якомога більше чиновників адміністрації Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації. Про це пише «Главком».

За словами Левітт, святкування, присвячене свободі слова, було перервано через напад «безумця», який мав на меті вбити якомога більше високопосадовців.

Після екстреної евакуації, проведеної Секретною службою, Левітт перебувала разом із президентським подружжям за лаштунками. Вона відзначила стійкість Трампа, який вкотре закликав зупинити політичне насильство. Також речниця висловила вдячність правоохоронцям, зокрема агенту, який отримав поранення в груди під час нейтралізації стрільця.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.