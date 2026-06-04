Пашинян не зміг запустити у небо голуба миру: птах впав на землю (відео)

Нікол Пашинян не зміг випустити у небо голуба миру

Курйозний інцидент стався на одному з передвиборчих заходів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не зміг запустити у небо голуба миру. Птах не злетів з його рук та просто впав на землю. Про це розповідає «Главком».

У мережі з’явилося відео, де Нікол Пашинян на одному з передвиборчих заходів намагався запустити у небо голуба у знак миру. Однак птах не захотів злітати. Після цього політик знову взяв птаха та вдруге спробував його підкинути, проте він просто впав на землю.

Потім Пашинян посадив птаха на руку, позувавши з ним перед камерами та згодом все ж таки віддав його назад. Цей момент потрапив на камери, а відео розлетілося мережею.

Курйозна ситуація із Ніколом Пашиняном сталася напередодні парламентських виборів у Вірменії. Відомо, що прем’єр міністр бере участь у виборах зі своєю партією «Громадянський договір».

Водночас Росія напередодні парламентських виборів у Вірменії активізувала приховані операції впливу, щоб завадити переобранню прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та зупинити зближення країни із Заходом.

До слова, президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в його країні соціальні мережі повністю вільні й не мають жодних обмежень. Таким чином він поглузував із російського диктатора Володимира Путіна, який всіма силами намагається обмежити росіянам доступ до інтернету.