Трампа евакуйовано з вечері, де сталася стрілянина

Наразі Трамп знаходиться у безпеці

У суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. За попередніми даними, президент не постраждав. Про це пише Главком із посиланням на Associated Press.

Інцидент стався безпосередньо в банкетній залі, де сотні журналістів, знаменитостей та політичних лідерів чекали на виступ Трампа. Очевидці повідомляють, що чули від п'яти до восьми пострілів, після чого в залі почалася паніка – люди змушені були ховатися під столами. Представник правоохоронних органів підтвердив факт відкриття вогню, проте інформація про постраждалих на цей момент не надходила.

Секретна служба та Національна гвардія оперативно взяли будівлю під контроль і забезпечили вихід гостей. Наразі готель оточено, охорона в урядовому кварталі Вашингтона максимально посилена.

За даними CNN, один агент повідомив про затримання стрільця.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

Як відомо, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.