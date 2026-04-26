Трамп розкрив деталі про стрілянину на вечері кореспондентів

ФБР заявило, що стрілець перебуває під вартою та незабаром отримає звинувачення

Під час брифінгу для преси в Білому домі Трамп заявив, що підозрюваний був озброєний кількома одиницями зброї, перш ніж його зупинила Секретна служба. Один офіцер був поранений, але його захищав хороший бронежилет. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Його застрелили з дуже близької відстані з дуже потужної зброї, і жилет виконав свою роботу», – сказав Трамп.

На записі з камер спостереження видно, як чоловік пробігає крізь металошукачі та повз правоохоронців, які повертаються до нього зі зброєю в руках. Потім офіцери кидаються до чоловіка за кадром.

Також Трамп закликав до посилення заходів безпеки, заявивши, що «сьогодні нам потрібен рівень безпеки, якого, ймовірно, ніхто раніше не бачив». Він назвав суботній інцидент причиною необхідності будівництва його бальної зали в Білому домі.

Трамп зазначив, що спочатку подумав, що це падає піднос, а не стріляє хтось, бо звук був «досить далеко». Але перша леді, за його словами, «дуже добре усвідомлювала», що це була стрілянина.

«Я думаю, вона одразу зрозуміла, що сталося», – сказав президент, згадуючи, що його дружина сказала йому: «Це неприємний звук».

Президент заявив, що мотивація стрільця незрозуміла, але додав, що «він був хлопцем, який виглядав досить зловісно, ​​коли лежав унизу».

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.