Курйозний інцидент в аеропорту Франції: літак не дочекався 150 пасажирів та полетів без них

Пасажири затрималися на паспортному контролі через натовп в аеропорту

У Франції сталася курйозна ситуація, літак відправився у рейс без пасажирів. 150 людей вже прямували до літака, однак застрягли на паспортному контролі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Independent.

Курйозний інцидент трапився 30 травня в аеропорту Тулуза-Бланьяк. Під час проходження контролю перед польотом утворилися величезні черги, що заблокувало прохід іншим пасажирам, які поспішали на літак авіакомпанії Ryanair. Скупчення людей виникло на паспортному контролі, оскільки багато пасажирів летіли до Тунісу та Марокко, що розташовані за межами Шенгенської зони.

За словами пасажирів, в аеропорту відбувався «повний хаос», у зоні контролю були сотні пасажирів, а ще 400–500 людей чекали на свою чергу, щоб пройти перевірку.

Пасажири не встигли на рейс літака авіакомпанії Ryanair фото: Pexels

Одна з пасажирів розповіла, що проходження контролю не було організованим. Уперед навіть не пускали жінок із дітьми. «Люди постійно штовхалися. Не можна було стати в чергу, бо її не було. Просто натовп людей», – розповіла очевидиця.

У результаті 150 пасажирів, які мали летіти до Лондона, не змогли пройти контроль, тому літак відправився у рейс без них. В авіакомпанії підтвердили цей інцидент та пояснили, що причиною затримки проходження контролю стала нестача працівників в аеропорту Тулуза-Бланьяк.

За словами представників перевізника, люди, які не потрапили на рейс до Лондона, стояли далеко від входу на посадку, тому вони не зайшли на борт. Проте пасажири, які встигли на посадку, сіли до літака та прибули до Лондона.

Нагадаємо, у мережі завірусилися кадри з чоловіком, який проходить терміналом аеропорту з котом на голові. Водночас найбільше цікавість серед користувачів викликала спокійна поведінка кота, який тихо сидить на голові у свого господаря та нагадує головний убір. Відео, ймовірно, було зняте в аеропорту Тампи у США.