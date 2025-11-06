П'яний чоловік намагався поцілувати та обмацати президентку Мексики (відео)
Інцидент викликав широке обговорення, зокрема питання щодо безпеки президента
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подала скаргу на чоловіка, який нападом намагався поцілувати її та обійняти під час прогулянки у столиці Мехіко. Інцидент стався 3 листопада, і через день відео швидко поширилося в мережі, пише «Главком».
Перша жінка-президент Мексики Шейнбаум заявила: «Якщо це сталося з президентом, то що тоді з молодими жінками в нашій країні?» Вона наголосила, що жоден чоловік не має права порушувати особистий простір жінок.
На відео видно, як чоловік середнього віку обіймає Шейнбаум, торкається її грудей і намагається поцілувати, але вона швидко відводить його руки.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подала скаргу на чоловіка, який нападом намагався поцілувати її та обійняти під час прогулянки у столиці Мехік
Інцидент викликав широке обговорення, зокрема питання щодо безпеки президента, оскільки її охорона не реагувала вчасно. Шейнбаум зазначила, що чоловік виглядав п’яним і виступила з критикою на адресу мексиканської газети Reforma, яка опублікувала зображення інциденту, назвавши це «повторною віктимізацією».
Мексиканський уряд та Міністерство у справах жінок закликали жінок повідомляти про насильство та уникати публікацій, що порушують їх недоторканність. Проте, критики Шейнбаум з феміністичних організацій зазначають, що її уряд не вживає достатньо заходів для боротьби з насильством щодо жінок, зокрема з феміцидом.
