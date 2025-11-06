Головна Скотч Курйоз
П'яний чоловік намагався поцілувати та обмацати президентку Мексики (відео)

скриншот з відео

Інцидент викликав широке обговорення, зокрема питання щодо безпеки президента

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум подала скаргу на чоловіка, який нападом намагався поцілувати її та обійняти під час прогулянки у столиці Мехіко. Інцидент стався 3 листопада, і через день відео швидко поширилося в мережі, пише «Главком».

Перша жінка-президент Мексики Шейнбаум заявила: «Якщо це сталося з президентом, то що тоді з молодими жінками в нашій країні?» Вона наголосила, що жоден чоловік не має права порушувати особистий простір жінок.

На відео видно, як чоловік середнього віку обіймає Шейнбаум, торкається її грудей і намагається поцілувати, але вона швидко відводить його руки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Інцидент викликав широке обговорення, зокрема питання щодо безпеки президента, оскільки її охорона не реагувала вчасно. Шейнбаум зазначила, що чоловік виглядав п’яним і виступила з критикою на адресу мексиканської газети Reforma, яка опублікувала зображення інциденту, назвавши це «повторною віктимізацією».

Мексиканський уряд та Міністерство у справах жінок закликали жінок повідомляти про насильство та уникати публікацій, що порушують їх недоторканність. Проте, критики Шейнбаум з феміністичних організацій зазначають, що її уряд не вживає достатньо заходів для боротьби з насильством щодо жінок, зокрема з феміцидом.

До слова, південнокорейський актор, зірка серіалу «Гра в кальмара» О Йон Су отримав вісім місяців умовного терміну за сексуальні домагання.

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
