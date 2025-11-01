Головна Країна Події в Україні
Частина поїздок залізницею в Україні стане безкоштовною – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Частина поїздок залізницею в Україні стане безкоштовною – Зеленський
В Україні працюватиме спеціальна програма транспортної підтримки УЗ-3000
фото з відкритих джерел

Кожен пасажир «Укрзалізниці» зможе обрати маршрути, якими бажає безкоштовно користуватися

В Україні почне роботу спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 листопада.

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від «Укрзалізниці» – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші», – зазначив він.

За словами президента, ця програма зараз пропрацьовується.

«Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, «Укрзалізниця» має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував уряду передбачити у держбюджеті 2026 року 26 млрд грн для фінансової підтримки АТ «Укрзалізниця». Раніше з аналогічною ініціативою виступив Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Кошти пропонують спрямувати через Міністерство розвитку громад та територій – на забезпечення пасажирських перевезень, транспортування гуманітарних вантажів та евакуаційних операцій. 

«Укрзалізниця» готує чергову індексацію вантажних тарифів: на 27% у 2025 році та ще на 11% з 1 січня 2026 року (сукупно – понад 40%). Це рішення, за даними Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), уже погоджене правлінням і наглядовою радою компанії: вже найближчим часом проєкт наказу планують направити до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

