У Мексиці вбито мера одного з міст, який активно боровся з наркокартелями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карлос Мансо очолив Уруапан у вересні 2024 року
скріншот з відео Мансо

Карлос Мансо загинув унаслідок нападу в центрі міста

У мексиканському штаті Мічоакан під час публічного заходу, присвяченого Дню мертвих, озброєні нападники застрелили мера міста Уруапан Карлоса Мансо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За даними видання, Мансо загинув унаслідок нападу в центрі міста. Правоохоронці затримали двох підозрюваних, ще один нападник загинув під час інциденту.

Карлос Мансо очолив Уруапан у вересні 2024 року. Він був відомий активною позицією у боротьбі зі злочинністю – іноді особисто виїжджав з патрулем сил безпеки, надягаючи бронежилет. У червні мер опублікував відео одного з таких патрулювань, у якому закликав федеральну владу посилити боротьбу з насильницькими злочинами.

Штат Мічоакан уже багато років страждає від насильства з боку потужних наркокартелів, які контролюють сільськогосподарські території та вимагають гроші з місцевих фермерів.

Як повідомлялося, у Мексиці пройшло святкування Дня мертвих. Сотні людей вийшли на вулиці в образі Катріни – культової мексиканської персони та символу свята.

День мертвих, або іспанською Día de los Muertos, – це традиційне мексиканське свято, коли сім'ї вшановують і згадують померлих близьких, вірячи, що в цей час духи повертаються у світ живих. Свято відзначають у Мексиці, менше – у деяких інших іспаномовних країнах та країнах зі значною мексиканською діаспорою. Святкування зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада та пов'язане з католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні.

