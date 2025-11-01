Ексспікер Мороз назвав «найбільш підходящого» президента для часів війни

Ексспікер Мороз розказав, як пропонував Зеленському зробити його таємним радником

Колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз висловився про діяльність Володимира Зеленського та зізнався, що колись пропонував йому свою допомогу. В інтерв’ю «Главкому» Мороз зазначив, що в нинішніх умовах не вважає за доцільне критикувати президента. Зеленський є найбільш «підходящим» для того, щоб очолювати країну в період війни.

«Зеленський – нинішній очільник держави. Держави, яка воює. Говорити щось проти нього я не стану. Хоча й багато речей, які він зробив, мені категорично не подобаються. Але свою функцію представника України в міжнародному просторі він виконує», – сказав Олександр Мороз.

Політик також розповів, що після обрання Зеленського президентом звертався до нього з пропозицією стати радником.

«Я пропонував йому бути його радником, позаштатним, навіть таємним, але його переконали в тому, що цього робити не можна», – зазначив ексспікер.

За словами Олександра Мороза, з моменту вступу Зеленського на посаду він не має жодних контактів із президентом чи його командою. Політик також додав, що у 2019 році не голосував ні за одного з кандидатів.

Раніше Олександр Мороз розповів, що ще у 2012 році зрозумів: Росія готується до війни. Такого висновку він дійшов після зустрічі з представниками російських соціалістів у Мінську, коли почув промовисту фразу від майбутньої омбудсменки РФ Тетяни Москалькової.

Також колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що виплати депутатам у конвертах почала Юлія Тимошенко. За його словами, у 2004 році, коли створювалась «демократична коаліція», до нього звернувся представник від «Партії регіонів» та запропонував доплачувати соціалістам по $10 тис. щомісяця. Мороз стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.