Нідерланди хочуть відмовитись від міграційних правил Євросоюзу

Нідерландський уряд повідомив Європейську Комісію про свій намір призупинити дотримання міграційних правил ЄС

Уряд Нідерландів повідомив Єврокомісію про намір відмовитись від дотримання міграційних правил Європейського Союзу. Про це заявила Міністерка з питань притулку та міграції Марджолейн Фабер.

«Я щойно повідомила Європейську Комісію про те, що хочу домогтися для Нідерландів «відмови» від міграційних правил у Європі. Ми маємо повернути собі контроль над власною політикою надання притулку», – заявила політикиня.

Цей крок підтримав лідер найбільшої у Нідерландах правої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс, назвавши його «міні-Nexit» (міні-вихід з ЄС).

Єврокомісія відреагувала на заяви Нідерландів, наголосивши, що нові правила у сфері міграції залишаються обов'язковими для країни. Для ухвалення винятку щодо Нідерландів у застосуванні міграційного законодавства потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС.

Оглядачі вважають, що Нідерландам навряд чи вдасться досягнути бажаного результату, оскільки країни ЄС нещодавно погодили нову реформу системи надання притулку після тривалих обговорень.



Нагадаємо, Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році.