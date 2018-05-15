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    Россияне смеются над Путиным в грузовике на Керченском мосту

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    Путин едет по Керченскому мосту
    Путин едет по Керченскому мосту

    Пользователи создали множество карикатур и фотожаб на президента страны-агрессора по случаю открытия Керченского моста

    Сегодня, 15 мая, состоялось официальное открытие автомобильной части Керченского моста, в котором принял участие президент России Владимир Путин, пишет «Главком».

    Он проехал за рулем «КамАЗа» во главе колонны автомобилей, которые использовали при строительстве. Вместе с Путиным в кабине сидели начальник строительства моста и рабочий.

    Видео, в котором президент страны-агрессора управляет грузовиком, вызвало широкий резонанс в сети. Многие принялись сравнивать его с героем популярного сериала «Дальнобойщики», а также спрашивать, есть ли у политика права, позволяющие ему садиться за руль грузовика. Многие пользователи подхватили юморной тон этих комментариев:

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