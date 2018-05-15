Россияне смеются над Путиным в грузовике на Керченском мосту

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Путин едет по Керченскому мосту

Пользователи создали множество карикатур и фотожаб на президента страны-агрессора по случаю открытия Керченского моста

Сегодня, 15 мая, состоялось официальное открытие автомобильной части Керченского моста, в котором принял участие президент России Владимир Путин, пишет «Главком».

Он проехал за рулем «КамАЗа» во главе колонны автомобилей, которые использовали при строительстве. Вместе с Путиным в кабине сидели начальник строительства моста и рабочий.

Видео, в котором президент страны-агрессора управляет грузовиком, вызвало широкий резонанс в сети. Многие принялись сравнивать его с героем популярного сериала «Дальнобойщики», а также спрашивать, есть ли у политика права, позволяющие ему садиться за руль грузовика. Многие пользователи подхватили юморной тон этих комментариев:

У меня одного возник вопрос, почему Путин и двое ФСО-шников не пристёгиваются? #КрымскийМост pic.twitter.com/1ULaNpiHOd — Матвеев Ян (@IanMatweew) 15 травня 2018 р.

я не знаю кто эти люди, но водитель у них путин pic.twitter.com/1ymjSoqeJT — макс балч (@bulch) 15 травня 2018 р.

В РУССКОМ РЭПЕ Я ВЛАДИМИР ПУТИН pic.twitter.com/dxFY9KVb2t — ZV (@tvoy_dead) 15 травня 2018 р.

когда приехал на деревню к родственникам, а бухие дед с братом просят подкинуть до магазина в соседнее селоpic.twitter.com/zpK2r13wzj — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 травня 2018 р.

На митинге в честь открытия Керченского моста играет музыка из "Рокки". Хм. — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 15 травня 2018 р.

Путин за рулем "КамАЗа" во главе колонны грузовиков пересекает Керченский залив по Крымскому мосту pic.twitter.com/EKIUCktanc — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 травня 2018 р.

когда казалось, что большего цирка устроить уже нельзя )) https://t.co/vkAFTtpby1 — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 15 травня 2018 р.