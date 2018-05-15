Россияне смеются над Путиным в грузовике на Керченском мосту
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Розсилка
Пользователи создали множество карикатур и фотожаб на президента страны-агрессора по случаю открытия Керченского моста
Сегодня, 15 мая, состоялось официальное открытие автомобильной части Керченского моста, в котором принял участие президент России Владимир Путин, пишет «Главком».
Он проехал за рулем «КамАЗа» во главе колонны автомобилей, которые использовали при строительстве. Вместе с Путиным в кабине сидели начальник строительства моста и рабочий.
Видео, в котором президент страны-агрессора управляет грузовиком, вызвало широкий резонанс в сети. Многие принялись сравнивать его с героем популярного сериала «Дальнобойщики», а также спрашивать, есть ли у политика права, позволяющие ему садиться за руль грузовика. Многие пользователи подхватили юморной тон этих комментариев:
У меня одного возник вопрос, почему Путин и двое ФСО-шников не пристёгиваются? #КрымскийМост pic.twitter.com/1ULaNpiHOd— Матвеев Ян (@IanMatweew) 15 травня 2018 р.
я не знаю кто эти люди, но водитель у них путин pic.twitter.com/1ymjSoqeJT— макс балч (@bulch) 15 травня 2018 р.
В РУССКОМ РЭПЕ Я ВЛАДИМИР ПУТИН pic.twitter.com/dxFY9KVb2t— ZV (@tvoy_dead) 15 травня 2018 р.
когда приехал на деревню к родственникам, а бухие дед с братом просят подкинуть до магазина в соседнее селоpic.twitter.com/zpK2r13wzj— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 травня 2018 р.
На митинге в честь открытия Керченского моста играет музыка из "Рокки". Хм.— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 15 травня 2018 р.
Путин за рулем "КамАЗа" во главе колонны грузовиков пересекает Керченский залив по Крымскому мосту pic.twitter.com/EKIUCktanc— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 травня 2018 р.
15 травня 2018 р.
когда казалось, что большего цирка устроить уже нельзя )) https://t.co/vkAFTtpby1— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 15 травня 2018 р.
Жми, екарный бабай! pic.twitter.com/YhBGYT6W83— Новости. Как есть (@nourlnews) 15 травня 2018 р.
Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком?— La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.
«Гони, Сашок, гони, екарный бабай» pic.twitter.com/r33TEFzHJJ— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 15 травня 2018 р.
15 травня 2018 р.
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rfobD0Tj0W— Лентач (@oldLentach) 15 травня 2018 р.
КАМАЗы на Крымском мосту. pic.twitter.com/dOX3CKb78A— antisfen (@antisfen74) 15 травня 2018 р.