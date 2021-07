Уличный кот получил важную работу на вокзале и стал местной знаменитостью (фото)

Джордж усердно трудился ради получения своей должности

Шестилетний кот по кличке Джордж недавно был официально назначен главным ловцом мышей на железнодорожной станции Стоурбридж-Джанкшен в Уэст-Мидлендсе (Англия). Котофей усердно трудился ради получения этой должности в течение трех лет: он каждый день оставлял пойманных грызунов в качестве подарка сотрудникам вокзала.

Джордж крепко подружился с 66-летним инспектором по имени Ян Томлинсон, и тот стал звать кота в билетную кассу, где пушистый чувствовал себя как дома. Котейка дожидался, когда его двуногий друг закончит работу, и уходил с вокзала вместе с ним. Раньше у Джорджа были хозяева, но они уехали из страны и оставили кота, доверив его Яну, который однажды провожал хвостатого до дома.

Сейчас котейка не только усердно работает на станции днем, но и остается там на ночь. У него есть собственная кровать, еда и вода, а также множество игрушек и угощений, которые он получает от многотысячных поклонников.

«Мы создали для Джорджа Twitter, и люди со всего мира стали подписываться на него. Он регулярно получает подарки из Австралии, Японии и даже Новой Зеландии. Это феноменально. У него так много презентов, что мы собираемся пожертвовать часть на благотворительность», — рассказала Симона Картер, управляющая станцией Стоурбридж-Джанкшен.

Также местный пивоваренный завод назвал в честь Джорджа один из своих напитков — «George's Rail Ale». Вся прибыль от продажи этого пива жертвуется благотворительным фондам, занимающимся спасением бездомных кошек, пишет Metro.

