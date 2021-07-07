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    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»

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    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»

    «Моя дочь так мечтала делать домашку на компьютере! Но тот решил два часа обновлять систему»

    Все мы иногда любим построить планы — ведь так приятно в красках помечтать о будущем путешествие или представить, как довольные коллеги обрадуются пончикам в честь вашего дня рождения. Но часто все в итоге идет не так, и вместо радости мы получаем горькое разочарование!

    Блюдо в ресторане оказывается совсем не роскошным, мини-пиг вырастает до гигантских размеров… Да мало ли что может случиться. И хотя по сути все это мелочи, чувство досады никуда не девается. Тогда самое время посмеяться вместе с другими!

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    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»
    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»