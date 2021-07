Эти курьезные фото наглядно показывают значение слова «разочарование»

«Моя дочь так мечтала делать домашку на компьютере! Но тот решил два часа обновлять систему»

Все мы иногда любим построить планы — ведь так приятно в красках помечтать о будущем путешествие или представить, как довольные коллеги обрадуются пончикам в честь вашего дня рождения. Но часто все в итоге идет не так, и вместо радости мы получаем горькое разочарование!

Блюдо в ресторане оказывается совсем не роскошным, мини-пиг вырастает до гигантских размеров… Да мало ли что может случиться. И хотя по сути все это мелочи, чувство досады никуда не девается. Тогда самое время посмеяться вместе с другими!

