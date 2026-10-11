У Танзанії пасажирський літак зіткнувся із зеброю

Усі 30 осіб на борту успішно евакуювалися, ніхто з пасажирів чи членів екіпажу не постраждав

Пасажирський лайнер Embraer EMB-120 авіакомпанії Sindbad Air із 26 туристами та чотирма членами екіпажу зазнав аварії під час вильоту з національного парку Серенгеті в Танзанії. Під час розгону на злітно-посадковій смузі Серонера повітряне судно вдарило зебру, яка загинула на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Виконуючи рейс до Занзібару, пілоти вже після підйому виявили серйозне пошкодження шасі. Екіпаж ухвалив рішення змінити маршрут і спрямував судно до міжнародного аеропорту Кіліманджаро, розташованого орієнтовно за 434 кілометри на схід від заповідника.

Посадку провели в аварійному режимі близько опівдня. Під час торкання смуги з лівого крила літака валив дим, а нижня частина фюзеляжу терлася об покриття. До лайнера негайно прибули рятувальні служби, а роботу летовища тимчасово призупинили.

Усі 30 осіб на борту успішно евакуювалися, ніхто з пасажирів чи членів екіпажу не постраждав.

Злітно-посадкова смуга Серонера є ключовим транспортним вузлом Серенгеті – заповідника, який щороку відвідують близько 500 тисяч туристів.

Як відомо, у Кенії шестеро туристів та пілот загинули внаслідок аварії гелікоптера, що сталася 19 серпня. Серед загиблих – керівник телеканалу Telemundo, іспаномовної мережі зі штаб-квартирою в США, що належить NBCUniversal, та голова розвідки Еквадору Мікеле Сенсі-Контугі.

До слова, 12 серпня у місті Саладо, штат Техас, розбився та загорівся ударний військовий гелікоптер AH-64 Apache, який базувався на військовій базі Форт-Кавасос (колишній Форт-Худ).

Також у США розбився невеликий літак, на борту якого перебували гравці у піклбол. Усі п’ятеро людей загинули, зокрема четверо гравців та пілот.