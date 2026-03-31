Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу (відео)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Користувачі були вражені тим, що кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль в аеропорту
Кіт став зіркою соцмереж через свою чемність та незвичний спокій 

У мережі набирають популярність кадри з чоловіком, який проходить терміналом аеропорту з котом на голові. Водночас найбільше цікавість серед користувачів викликала спокійна поведінка кота, який тихо сидить на голові у свого господаря та нагадує головний убір. Про це розповідає «Главком» із посиланням на News18 та допис у Тhreads.

Зазначається, що відео, ймовірно, було зняте в аеропорту Тампи. У соцмережі Тhreads користувачі стверджують, що людина на фото чоловік, а не жінка і його раніше вже бачили з котом на прогулянці в його місті.

Також користувачі зауважили, що господар кота має проблеми зі слухом, тож його улюбленець може мати документи аби подорожувати літаком. Коментатори, які впізнали чоловіка зауважили, що його часто бачать в Атланті разом з його котом:

  • «Цей чоловік є уродженець Атланти, ми любимо його та його кота. Він глухий і кіт, ймовірно, має сертифікат ESA, або щось подібне, тому йому дозволено подорожувати з ним», – йдеться в одному з коментарів.
фото: скриншот Тhreads
  • «Він глухий, і цей кіт це його підтримка. Залиште його у спокої».
фото: скриншот Тhreads

Ще однією темою для обговорення після того, як відео почало набирати популярність, стала незвична поведінка кота. Користувачі були здивовані тим, як кіт чемно та спокійно сидить на голові у свого господаря:

  • «А я тут стою, поки мій порожній рюкзак перевіряють 20 хвилин. А ця легенда просто проходить повз усіх. Навчи мене своїм трюкам».
  • «Кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль».
  • «Візерунок шерсті кота настільки зливається з одягом, що він взагалі не видається недоречним, правда?»
  • «Це кіт керує ним, вони нероздільні».
  • «Тобто якщо я використаю свого кота як капелюх, зможу взяти його у відпустку? Стільки нового дізнаюся з X. Лол».

Водночас були й ті хто мав сумніви щодо достовірності цього відео: «Як це взагалі можливо? Мій кіт роздер би мене, якби я тримав його трохи довше».

Нагадаємо, у місті Катанія на Сицилії викрито незвичний випадок порушення екологічних норм: місцевий мешканець навчив свого пса виносити пакети з відходами на незаконне звалище. Тварина приносила сміття до узбіччя дороги, допомагаючи власнику уникати оплати за офіційний вивіз відходів. Влада міста різко засудила такі дії, назвавши їх проявом крайньої нецивілізованості та експлуатацією домашньої тварини для порушення закону.

