Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу (відео)

Користувачі були вражені тим, що кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль в аеропорту

Кіт став зіркою соцмереж через свою чемність та незвичний спокій

У мережі набирають популярність кадри з чоловіком, який проходить терміналом аеропорту з котом на голові. Водночас найбільше цікавість серед користувачів викликала спокійна поведінка кота, який тихо сидить на голові у свого господаря та нагадує головний убір. Про це розповідає «Главком» із посиланням на News18 та допис у Тhreads.

Зазначається, що відео, ймовірно, було зняте в аеропорту Тампи. У соцмережі Тhreads користувачі стверджують, що людина на фото чоловік, а не жінка і його раніше вже бачили з котом на прогулянці в його місті.

Також користувачі зауважили, що господар кота має проблеми зі слухом, тож його улюбленець може мати документи аби подорожувати літаком. Коментатори, які впізнали чоловіка зауважили, що його часто бачать в Атланті разом з його котом:

«Цей чоловік є уродженець Атланти, ми любимо його та його кота. Він глухий і кіт, ймовірно, має сертифікат ESA, або щось подібне, тому йому дозволено подорожувати з ним», – йдеться в одному з коментарів.

Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу фото: скриншот Тhreads

«Він глухий, і цей кіт це його підтримка. Залиште його у спокої».

Чоловіка з котом на голові неодноразово бачили на прогуляках у його місті фото: скриншот Тhreads

Ще однією темою для обговорення після того, як відео почало набирати популярність, стала незвична поведінка кота. Користувачі були здивовані тим, як кіт чемно та спокійно сидить на голові у свого господаря:

«А я тут стою, поки мій порожній рюкзак перевіряють 20 хвилин. А ця легенда просто проходить повз усіх. Навчи мене своїм трюкам».

«Кіт поводиться спокійніше, ніж більшість людей у черзі на контроль».

«Візерунок шерсті кота настільки зливається з одягом, що він взагалі не видається недоречним, правда?»

«Це кіт керує ним, вони нероздільні».

«Тобто якщо я використаю свого кота як капелюх, зможу взяти його у відпустку? Стільки нового дізнаюся з X. Лол».

Водночас були й ті хто мав сумніви щодо достовірності цього відео: «Як це взагалі можливо? Мій кіт роздер би мене, якби я тримав його трохи довше».

