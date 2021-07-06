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    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)

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    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)

    Семейство Гилбертов намерено увековечить память Большого Джейка

    В американском штате Висконсин умерла самая высокая лошадь в мире. Об этом сообщает WMTV.

    20-летний конь породы брабансон по кличке Большой Джейк, признанный Книгой рекордов Гиннесса самой высокой лошадью в мире, скончался в июне на ферме Смоки-Холлоу в городке Пойнетт.

    Как рассказал хозяин фермы Джерри Гилберт (Jerry Gilbert), Джейк уже при рождении был намного крупнее собратьев. «Он весил почти 109 килограммов. Это очень необычно для жеребенка», — сказал фермер.

    Большой Джейк был главной звездой местных выставок лошадей и славился покладистым и добрым характером, а в 2010 году его признали самым высоким конем в мире. Его рост составлял 210,19 сантиметра.

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    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)
    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)
    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)

    «Сейчас на ферме очень тихо. Я думаю, другие лошади все понимают и тоже оплакивают его», — добавил хозяин коня.

    Семейство Гилбертов намерено увековечить память Большого Джейка, установив рядом с его стойлом камень с фотографией гиганта.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: животные
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    В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)