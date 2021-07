В США умерла самая высокая лошадь в мире (фото)

Семейство Гилбертов намерено увековечить память Большого Джейка

В американском штате Висконсин умерла самая высокая лошадь в мире. Об этом сообщает WMTV.

20-летний конь породы брабансон по кличке Большой Джейк, признанный Книгой рекордов Гиннесса самой высокой лошадью в мире, скончался в июне на ферме Смоки-Холлоу в городке Пойнетт.

Как рассказал хозяин фермы Джерри Гилберт (Jerry Gilbert), Джейк уже при рождении был намного крупнее собратьев. «Он весил почти 109 килограммов. Это очень необычно для жеребенка», — сказал фермер.

Большой Джейк был главной звездой местных выставок лошадей и славился покладистым и добрым характером, а в 2010 году его признали самым высоким конем в мире. Его рост составлял 210,19 сантиметра.

«Сейчас на ферме очень тихо. Я думаю, другие лошади все понимают и тоже оплакивают его», — добавил хозяин коня.

Семейство Гилбертов намерено увековечить память Большого Джейка, установив рядом с его стойлом камень с фотографией гиганта.

