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У 13 аеропортах Німеччини розпочались масштабні страйки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У 13 аеропортах Німеччини розпочались масштабні страйки
Профспілка досягає підвищення заробітної плати працівників на 8%, але не менше ніж на 350 євро на місяць
фото із відкритих джерел

Профспілка Ver.di проводить одноденний попереджувальний страйк у 13 аеропортах Німеччини

У найбільших аеропортах Німеччини в понеділок, 10 березня, почався 24-годинний попереджувальний страйк. Вийти на протест операторів аеропортів, працівників наземних служб та авіаційної безпеки закликала німецька профспілка Ver.di. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Страйк торкнеться аеропортів Берліна-Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майні, Ганновера, Бремена та Лейпцига/Галле. В аеропортах Веце та Карлсруе/Баден-Баден до страйку покликані лише співробітники авіаційної безпеки, зайняті в зонах контролю пасажирів, персоналу, вантажів та товарів, а також у сервісних службах.

За оцінкою об'єднання німецьких аеропортів ADV, внаслідок страйку, оголошеного Ver.di, буде скасовано понад 3400 рейсів, постраждають близько 510 тис. пасажирів. Профспілка досягає підвищення заробітної плати на 8%, але не менше ніж на 350 євро на місяць, а також вимагає збільшити надбавки за важкі роботи та надати співробітникам додаткові вихідні дні. У заяві Ver.di йдеться, що страйк необхідний для «покращення умов праці приблизно 25 тис. співробітників».

Раніше, а саме 24 січня, усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припинили роботу. Машиністи оголосили страйк, який тривав аж до до 29 січня. Шестиденний страйк став найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках розбіжностей стосовно оплати праці.

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Теги: праця страйк аеропорт протест літак соціум профспілка зарплата Німеччина

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