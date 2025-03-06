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США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
фото з відкритих джерел

За словами американського міністра фінансів, санкції проти Росії «будуть використовуватися чітко і агресивно»

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра, санкції проти Росії «будуть використовуватися чітко і агресивно для негайного максимального впливу» за вказівкою президента Дональда Трампа.

Крім того, Бессент пообіцяв посилити санкції проти Ірану, додавши, що США «закриють» нафтовий сектор країни, використовуючи «заздалегідь визначені орієнтири і терміни». 

«Зробити Іран знову банкрутом означатиме початок нашої оновленої політики санкцій», – зазначив політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

До слова, експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів.

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Теги: санкції росія США війна Дональд Трамп

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