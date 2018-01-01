Сиквел «Бегущий по лезвию 2049» затмил «Чудо-женщину» и «Последних джедаев»

Сиквел легендарного «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта стал лауреатом премии Гильдии художников-постановщиков

В одной категории с «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва оказались такие фантастические фильмы, как «Чудо-женщина», «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище». Премию за исторический фильм получила «Форма воды» Гильермо дель



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Сиквел легендарного «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта стал лауреатом премии Гильдии художников-постановщиков

В одной категории с «Бегущим по лезвию 2049» Дени Вильнёва оказались такие фантастические фильмы, как «Чудо-женщина», «Звездные войны: Последние джедаи», «Планета обезьян: Война» и «Красавица и чудовище».

Премию за исторический фильм получила «Форма воды» Гильермо дель Торо, обошедшая «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Темные времена» Джо Райта. Среди современных фильмов жюри отметило «Логана», попавшего в одну категорию с «Прочь», «Короче», «Леди Бёрд» и картиной Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Среди анимационных фильмов победа досталась анимационной ленте «Тайна Коко». Без наград среди сериалов не остались «Игра престолов», «Рассказ служанки», «Черное зеркало» и «Блеск».

Джерело: Киноафиша