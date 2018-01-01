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    Стало известно, сколько серий будет в первом сезоне «Школа»

    Один из самых популярных телепроектов месяца будет выходить в течение еще пяти недель
    Один из самых популярных сериалов января в Украине «Школа» выходит на экраны с понедельника по четверг. Социальные сети отнеслись к этому проекту критично. Однако телеаудитория обеспечила ему высокие рейтинги, сообщает «Главком». Полюбившийся телесериал рассказывает о жизни современной украинской школы, взаимоотношениях
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:02
    • Розсилка
    Школа
    Школа

    Один из самых популярных телепроектов месяца будет выходить в течение еще пяти недель

    Один из самых популярных сериалов января в Украине «Школа» выходит на экраны с понедельника по четверг. Социальные сети отнеслись к этому проекту критично. Однако телеаудитория обеспечила ему высокие рейтинги, сообщает «Главком».

    Полюбившийся телесериал рассказывает о жизни современной украинской школы, взаимоотношениях учителей и учеников, первые чувства. Сценаристы старались правдиво показать проблемы школьников: интриги, булинг, травлю, зависимость от соцсетей, первую любовь и взаимоотношения с родителями и учителями.

    «Школа» снята на украинском языке, а актеры сериала – дебютанты в кино. Хороший актерский состав и проблематика сериала сделали свое дело – он произвел фурор и собрал миллионную аудиторию. Новых серий ждут, а в сети они собирают сотни тысяч просмотров.

    По данным создателей, первый сезон состоит из 30 серий. Уже сообщалось о том, что планируется съемка второго сезона.

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