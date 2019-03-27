Барака Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с помолвкой

Экс-президент США дал парке несколько советов

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, обручившиеся в середине марта, получили множество поздравлений от поклонников и друзей и даже успели столкнуться с проблемами в виде коллеги спортсмена, который обвинил его в изменах невесте.

Влюбленные с достоинством прошли через этот скандал и недавно получили ценный совет от бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.