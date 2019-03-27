Барака Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с помолвкой
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Экс-президент США дал парке несколько советов
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, обручившиеся в середине марта, получили множество поздравлений от поклонников и друзей и даже успели столкнуться с проблемами в виде коллеги спортсмена, который обвинил его в изменах невесте.
Влюбленные с достоинством прошли через этот скандал и недавно получили ценный совет от бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.
Алекс Родригес опубликовал в Twitter-аккаунте письмо, которое ему написал Барак Обама: «Мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. После двадцати шести лет семейной жизни мы оба с уверенностью можем сказать, что любые проблемы, которые выпадут на вашу долю, лучше всего разделить с тем, кого по-настоящему любишь. Всего наилучшего».
This means the world to us.— Alex Rodriguez (@AROD) 22 марта 2019 г.
#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW
Джерело: popcornnews