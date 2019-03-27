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    Жизнь

    Барака Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с помолвкой

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    Барак Обама - Барака Обама поздравил Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с помолвкой
    Барак Обама
    hi-news.ru

    Экс-президент США дал парке несколько советов

    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, обручившиеся в середине марта, получили множество поздравлений от поклонников и друзей и даже успели столкнуться с проблемами в виде коллеги спортсмена, который обвинил его в изменах невесте.

    Влюбленные с достоинством прошли через этот скандал и недавно получили ценный совет от бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Алекс Родригес опубликовал в Twitter-аккаунте письмо, которое ему написал Барак Обама: «Мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. После двадцати шести лет семейной жизни мы оба с уверенностью можем сказать, что любые проблемы, которые выпадут на вашу долю, лучше всего разделить с тем, кого по-настоящему любишь. Всего наилучшего».

    Джерело: popcornnews

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