101-річна мешканка Тернопільщини розповіла, про що мріє

Під час Другої світової війни юну Ганну Храпко вивезли на роботи в Німеччину

Ганна Храпко із Золотого Потоку Чортківського району на Тернопільщині відсвяткувала 101-й день народження. Попри вік, жінка співає і гуляє в саду. Вона розповіла, що погано чує, але добре бачить. Вільний час любить проводити на свіжому повітрі. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Гуляю, по саду ходжу. Квіти люблю. У мене кругом багато квітів. Донька садила, а я помагала. Я вже не керую. Я ще довго-довго працювала. Але вже все залишила. Нічого не роблю, не годна я вже», – каже довгожителька.

Ганна Храпко, довгожителька фото: suspilne.media

«Ранок у нас починається так: мама встає, йде вмивається помаленьку-потихеньку. Потім ми снідаємо. Як тепло, вона виходить на вулицю. А як холодно, йде на веранду, там собі спостерігає», – говорить донька довгожительки Ольга Пустовіт.

Під час Другої світової війни юну Ганну Храпко вивезли на роботи в Німеччину. Працювала на бетонній фабриці.

Ганна Храпко з дочкою Ольгою Пустовіт фото: suspilne.media

«Я вийшла на вулицю подивитися, чи беруть людей. І вони мене забрали. Так, як я була вбрана, так і забрали. Їсти не було нічого. Мене везли, я плакала. Думала, коли приїду на місце, то дадуть їсти. А вони їсти не дали, а повели нас в баню купати. Лиш потім дали нам брукви рідкої поїсти, такої, як зупа. Ми поїли й лягли спати. Вранці на роботу. Дали мені дерев’янки на пасках. А я в них не вмію ходити. Взяла й паски порізала. Все, вони більше не дають. А я йду боса на роботу, роблю боса. Аж німка якась подивилася, що я така нещасна, то мені з дому принесла мешти», – каже довгожителька.

На бетонній фабриці жінка працювала п’ять років. Після повернення додому влаштувалася на роботу в лісництво і вийшла заміж.

101-річна жителька в саду з родиною фото: suspilne.media

«Ми довго не зустрічалися. Він мене полюбив і все. Ми полюбились, розписалися і живемо. Мій чоловік був спеціаліст. Будував будинки, штукатурив. Заробив файні гроші, тоді мене питає, що я тепер хочу: чи гарно вдягатися, чи будуватися. Хотів чути мою думку, що я скажу. А я кажу: «Якщо вбиратися, то тих лахів ще буде і буде. Будуєм хату!». Так життя минуло. І добре, і недобре. Всяко в життю було», – розповіла Ганна Храпко.

Ювілярка сказала, яке бажання загадала, коли задмухувала свічки на торті:

«Хочу ще трохи прожити. Подивитися, послухати за нашу Україну, яка вона буде. От це я хочу знати. Думаю, коли почую, то порадію».

